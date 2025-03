Commissari nelle Asl, già pronti i ricorsi Possibili 4 ripescaggi 

La leggina sui commissariamenti è al sicuro. Approvata a maggioranza giovedì. Appena verrà pubblicata, farà scattare i 45 giorni di tempo che la Giunta ha per aprire lo spoils system nelle Asl. Dodici aziende in tutto. Ovvero le otto territoriali, più l’Areus, il Brotzu e le due Aou di Cagliari e Sassari. Il mese e mezzo a disposizione equivarrà alla riflessione che Todde e alleati si prenderanno per chiudere il toto-nomine. Col voto ancora fresco, spunta un’ipotesi di lavoro: ci sono dg in carica che piacciono e per questo potrebbero conservare il posto nella nuova veste di commissari; per gli altri, invece, il benservito è considerato sicuro. Sullo sfondo i ricorsi possibili per siluramenti considerati non univocamente legittimi. Insomma, tantissima carne al fuoco.

Come funziona

I nuovi traghettatori delle Asl (manager a tempo per sei mesi rinnovabili una sola volta) vanno scelti dall’Albo nazionale dei direttori generali, perché hanno queste funzioni di governo. Le nomine spettano formalmente alla Giunta, ma su indicazione dei partiti in base al consenso elettorale. Vuol dire il manuale Cencelli, buono per ogni stagione.

I “buoni”

Nella lista dei manager graditi figura intanto Paolo Cannas, “spedito” a Nuoro (Asl 3) dal centrodestra per un problema interno alla maggioranza, dopo aver guidato il Brotzu da commissario. Cannas, che ha entrature in maggioranza, potrebbe essere nominato a Cagliari. Un altro dg tutt’altro che inviso è Angelo Maria Serusi: attualmente è in servizio a Oristano (Asl 5), ma con l’ipotesi di un dirottamento nella “sua” Nuoro. La salvezza potrebbe arrivare anche per Andrea Marras, oggi direttore generale in Ogliastra (Asl 4): pure per lui potrebbe profilarsi un ritorno a casa, a Sassari in questo caso. Viene considerato bravo anche Giorgio Carboni, che guida la Asl 6 del Medio Campidano.

I non graditi

Di tutt’altro segno il feeling tra la maggioranza e un altro gruppetto di manager in carica, sempre nominati da Solinas e alleati nella passata legislatura. Marcello Tidore, dg alla Asl 8 di Cagliari, è considerato il primo di questo elenco. Addirittura gira voce che la riforma nasca per silurare innanzitutto lui. Non è gradita nemmeno Simonetta Cinzia Bettelini, scelta della Lega all’Areus. Nella lista pure Flavio Sensi (Asl 1 di Sassari) e Marcello Acciaro (Asl 2 di Olbia). Non sembra il momento giusto neppure per Chiara Seazzu (Aou di Cagliari) e Antonio Lorenzo Spano (Aou di Sassari). Idem per Giuliana Campus (Asl 7 del Sulcis). Non è diversa la situazione di Agnese Foddis: difficile una sua conferma al Brotzu, dove ricade un pezzo importante della riforma targata Todde-Bartolazzi, ovvero la nascita dell’Ospedale pediatrico. Contro il licenziamento anticipato (la scadenza naturale è il 2026), Tidore farà ricorso con certezza. Non lo escludono Bettelini e Acciaro.

Le nuove scelte

Nell’Albo nazionale, da cui i commissari andranno pescati, saltano all’occhio i nomi di tutti gli uscenti e persino di qualche ex recente, come Annamaria Tomasella, dimissionaria dall’Ares appena il Campo largo a trazione Pd-M5S vinse le Regionali 2024: nell’Agenzia per la salute è intoccabile da luglio Giuseppe Pintor che con la riforma si ritrova ad avere – tra la contrarietà dei medici – più poteri su formazione, acquisti e concorsi. Scorrendo l’Albo dal fondo, ecco Fausto Zamboni, il chirurgo “re dei trapianti”, forse papabile più per un ruolo da dg con pieni poteri (l’anno prossimo) che non per un mandato a tempo. A Giovanni Maria Soro, che lavora un po’ nell’Isola e un po’ fuori, la chiamata potrebbe arrivare per la Asl 1 (in passato ha guidato la Aou di Sassari). Un ritorno da manager, in quota dem, si ipotizza pure per Gino Gumirato, mentre Roberto Massazza, attuale ds alla Asl 8, sarebbe gradito a Orizzonte Comune. Nell’elenco nazionale anche Stefano Lorusso, che nell’Isola è stato direttore amministrativo dell’Ats, e Antonio Davide Barretta, professore a Siena, esperto di servizi sanitari, a lungo considerato possibile assessore regionale alla Sanità.

L’Albo regionale

Tra un anno, quando finirà il mandato (con rinnovo) dei commissari, la Giunta dovrà avere pronto l’elenco sardo dei dg. Perché da lì i direttori generali vanno pescati, stabilisce la legge 24 del 2020, cioè la precedente riforma del sistema sanitario. I requisiti sono identici a quelli richiesti per la lista nazionale. L’unica differenza è che l’inserimento nell’Albo regionale avviene dopo un colloquio. Non resta che attendere le mosse in maggioranza. E forse anche qualche lite.

