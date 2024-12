Commissari e servizi territoriali, il piano del Pd agita la maggioranza 

Arriva una nuova “riforma” del sistema sanitario, la lancia il Partito democratico e spazza via la legge Bartolazzi scritta in estate e morta ancor prima di nascere. Il testo è stato discusso per ora solo tra i dem (nella direzione regionale di giovedì sera a Oristano), le altre componenti della maggioranza di governo della Regione aspettano di vederlo e il malumore per la fuga in avanti è diffuso. Insomma, il Pd alza la voce e il messaggio mandato alla presidente Todde, all’assessore, al M5S e ai Progressisti è forte e chiaro: sulla sanità, vera emergenza dell’Isola, ora prendiamo noi il timone. Sono nove mesi che si parla di “Disposizioni urgenti”, ma non si è concluso nulla, si continua a navigare a vista, le performance rese dal sistema della salute ai cittadini sardi vanno sempre peggio.

I punti e i parenti

I punti essenziali della legge targata Pd sono il commissariamento, le Aree vaste e le aziende territoriali uniche, la rete formativa, lo sviluppo dei servizi territoriali, i compiti dell’Ares, un piano straordinario per il contrasto alle liste d’attesa, e perfino i criteri per l’assegnazione del personale nelle strutture organizzative, per cui le direzioni aziendali devono «evitare che i dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado, coniugi o conviventi, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica o di indirizzo nella stessa struttura organizzativa».

Aziende e commissari

Per «consentire la massima integrazione tra territorio e ospedale» – è specificato all’articolo 3 – dal primo luglio 2025 è costituita l’Azienda sanitaria unica di Sassari (che comprende l’Aou di Sassari e l’Azienda sociosanitaria locale).

Dalla stessa data, analogamente, si crea l’Azienda sanitaria unica di Cagliari, per incorporazione dell’Aou di Cagliari, del Brotzu e della Asl. L’Azienda ospedaliera Brotzu, può – in ragione dell’avvio del processo di trasformazione in Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) – restare autonoma.

La Giunta regionale provvede alla nomina di commissari straordinari – in primis di Nuoro e di Oristano – che hanno il compito di realizzare la fusione delle Aziende preesistenti, la proposta dev’essere presentata entro 90 giorni e approvata entro i 45 giorni successivi dalla Giunta (in seguito al parere della commissione consiliare).

Ancora, entro 30 giorni dal loro insediamento, i commissari straordinari procedono alla conferma o alla sostituzione dei direttori sanitari e amministrativi in carica, coadiuvati da due dirigenti del Servizio sanitario nazionale o dirigenti della Pubblica amministrazione con comprovata esperienza in materia di sanità.

Le aree vaste

Con l’articolo 4, si costituiscono l’area sanitaria vasta 1 o Tirrenica (Olbia, Nuoro, Lanusei) e 2, o del Campidano (Oristano, Carbonia e Sulcis), con il compito di «predisporre funzioni unitarie, anche tese alla creazione di una logistica unica e integrata, di realizzare scambi funzionali di competenze e risorse umane, favorendo la nascita di uffici e funzioni comuni, tra cui quelli di fisica sanitaria, ingegneria clinica e sistemi informativi».

Rete formativa

Per rete formativa medico specialistica – spiega l’articolo 6 – «si intende l’insieme di tutte le strutture coinvolte nella formazione, che garantiscono la completezza del percorso dei medici in formazione, durante il quale il medico è assegnato ai reparti e ai servizi delle strutture che fanno parte della propria Scuola. Tutte le strutture ospedaliere e territoriali del sistema sanitario regionale, fermo restando il possesso dei requisiti di legge, sono parte della rete formativa della formazione medico specialistica. La Regione sostiene il rafforzamento della Scuole attraverso il finanziamento di cattedre universitarie. Annualmente le Università predispongo un rapporto sull’utilizzo delle risorse.

Le prestazioni

L’assessore – sottolinea l’articolo 10 della legge – nomina il Ruas (Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria), con l’obiettivo di predisporre il piano di contrasto alle liste d’attesa, insieme con la direzione dell’Ares. In via sperimentale, per il 2025-2026, si prevedono tra le altre cose modalità standardizzate su tutto il territorio regionale di accesso alle prestazioni diagnostiche in intramoenia e nel privato accreditato, sostitutive di quelle ordinarie non erogate nei tempi previsti dalla legge, e rimborsabili al cittadino o ad associazioni. Inoltre, si definiscono modalità gratuite di erogazione o di rimborso immediato delle prestazioni in intramoenia o dal privato accreditato. (cr. co.)

