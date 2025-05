Commissari delle Asl, primo ricorso 

La “guerra” è cominciata. Il primo ricorso contro la Regione per i commissariamenti delle Aziende sanitarie lo ha presentato Flavio Sensi, ex direttore generale della Asl 1 di Sassari. I suoi legali, romani, esperti in cause di questo genere, si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l’annullamento degli atti tramite i quali il dg è stato dichiarato decaduto e l’immediato reintegro.

La controversia

«Oggetto della controversia», spiegano, «è il provvedimento con il quale la Giunta regionale sarda, con evanescenti e inconsistenti “motivazioni”, ha disposto l’indistinto commissariamento della Asl, la rimozione in blocco degli organi apicali e la contestuale decadenza dei dg, senza alcuna valutazione e men che meno contestazione del loro operato».

Tutti i vecchi manager mandati a casa in seguito alla legge regionale 8 del marzo 2025 si stanno preparando. La strategia è duplice: questo ricorso alla giustizia amministrativa e, per gli altri 9, al Tribunale del lavoro. Non si esclude che anche i due dg “ripescati” come commissari, alla fine, quando la Corte costituzionale cancellerà retroattivamente la Riforma, chiederanno i danni.

La strategia

«Io sono il primo», sottolinea Sensi (il 1° gennaio 2022 aveva ricevuto l’incarico quinquennale dal precedente governatore) «e i miei legali, che hanno già vinto diverse cause relative allo spoil system nella sanità, ad esempio in Lazio e in Calabria, hanno ritenuto la materia “alta amministrazione”. I miei colleghi procederanno nel giro di una decina di giorni, seguendo invece l’altra strada. Vorrei comunque dire che trovo veramente inopportune le dichiarazioni degli esponenti del Movimento Cinque Stelle sul fatto che l’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri sia stata un’operazione “politica”. La legge è stata dichiarata illegittima dagli Uffici legali del ministero, e il Governo ne ha preso atto».

La norma

Nelle trenta pagine di ricorso – oltre che contro la Regione nei confronti della Asl e del neo commissario Paolo Tauro – gli avvocati Francesco Antonio Caputo e Giuseppe Tiripicchio sottolineano che nella norma non si dà alcuna motivazione «sulle ragioni e i motivi per i quali la Regione ha ritenuto necessaria la drastica decisione di commissariare l’intera sanità regionale, interrompendo la continuità amministrativa, e i direttori generali si sono visti improvvisamente decaduti dall’incarico senza alcuna motivazione e in assenza di contestazioni».

La Giunta regionale ha quindi nominato i commissari, e «nell’imporre la decadenza automatica dei vertici delle Aziende sanitarie, in assenza di valutazione sul loro operato, ha introdotto una forma manifesta di spoil system… La Giunta» ha ignorato «due decenni di fondamentali pronunce della Corte costituzionale e si è posta in stridente contrasto con la normativa statale e con le finalità delle riforme legislative che, a partire dagli anni ‘90 hanno mirato a separare l’attività politica da quella amministrativa, in ossequio al principio del buon andamento della funzione pubblica».

Il commissario

A tutto questo si aggiunge che «il commissario straordinario nominato per la Asl 1 risulta non aver mai svolto nella sua carriera un ruolo di direzione aziendale, né come commissario né come direttore generale o amministrativo, ruolo quest’ultimo che comunque non potrebbe svolgere, in quanto laureato in Ingegneria e non in quelle obbligatoriamente previste in Giurisprudenza o Economia».

