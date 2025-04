Commissari Asl, stallo in maggioranza 

Il termine per commissariare le aziende sanitarie scade domani, e la presidente della Regione intende rispettarlo. Costi quel che costi. Ma il prezzo da pagare potrebbe essere alto, perché non tutte le forze della coalizione sono disposte ad accettare che la partita sia guidata dal M5S, solo perché i pentastellati sono i titolari dell’assessorato alla Sanità. Non lo è sicuramente il Pd, partito di maggioranza relativa del Campo largo che, soprattutto a Sassari, per i commissari della Asl 1 e dell’Azienda ospedaliero universitaria, vorrebbe dire la sua. Anche se, fa sapere il Movimento in una nota, «il M5S guida il dialogo ma non impone, come mai ha imposto prima, perché non è minimamente nel suo stile imporre o mettere veti». Certo è che il Pd sta ancora discutendo sulla rosa di nomi proposta, e non è detto che possa sciogliere le riserve entro oggi o domani, né che arriverà a condividere tutte le proposte di Alessandra Todde. Che, visto lo stallo, ha convocato per questo pomeriggio una riunione con tutti i capigruppo di maggioranza. D’altra parte, ha dichiarato ieri il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «bisogna evitare spaccature in coalizione. Non in sanità, quanto meno. Le sfide che abbiamo davanti sono troppo importanti e complicate per essere affrontate da commissari privi di legittimazione politica e , talvolta, delle esperienze adeguate». Ora, ha aggiunto, «serve un passaggio politico chiaro: una riunione tra le forze della coalizione – mai convocata dall’inizio della legislatura – è il modo più efficace e trasparente per affrontare e risolvere la questione».EndFragment

Le ipotesi

Secondo alcune voci – smentite e poi fatte circolare di nuovo – i Dem sarebbero disposti persino a non partercipare a una seduta di Giunta convocata oggi o domani: un conto è lasciare al M5S la guida dell’assessorato alla Sanità, un conto il governo di tutte le aziende che, oltretutto, rappresentano un bacino di voti importantissimo. Ma la presidente insiste sul 27. Per due ragioni. La prima è legata alla battaglia fatta per portare in Aula prima la riforma della Sanità e poi la Finanziaria: non rispettare il termine significherebbe dare ragione a chi ha sempre criticato questa scelta. La seconda tiene conto dei possibili ricorsi che saranno presentati dagli attuali dg. In pratica, rispettando il termine del 27, non si vuol dare loro un’altra motivazione concreta per opporsi ai commissariamenti. Di certo, è difficile che Todde possa agire senza tener conto delle richieste del suo alleato più prezioso.

I nomi

Non ci sono particolari novità sui nomi in campo: per le aziende di Sassari sono in corsa Carlo Porcu per la Asl 1 e Mario Palermo per l’AoU. Quest’ultimo, però, pur essendo nell’elenco degli idonei, non potrebbe fare il commissario per limiti d’età. Per la Asl 8 si fa il nome di Aldo Atzori, per la As2 della Gallura è in campo Ottaviano Contu, per Nuoro Angelo Zuccarelli, per Oristano Federico Argiolas. Ancora scoperte le caselle per il Brotzu, per il Medio Campidano e per l’Areus. All’azienda dell’emergenza urgenza il M5S esclude categoricamente che possa arrivare l’attuale direttore amministrativo del Brotzu Raimondo Pinna.

