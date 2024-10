Commissari Asl, legge da rifare: maggioranza incerta 

Emergenze e criticità sono all’ordine del giorno, ma la sanità resta sullo sfondo nell’agenda politica sarda. Il vertice di maggioranza di dieci giorni fa si è chiuso con una presa d’atto: la legge approvata dalla Giunta per commissariare le Asl, e mai arrivata in sesta commissione, non è efficace. Al tavolo – partecipavano la presidente della Regione Alessandra Todde, Piero Comandini e i capigruppo, assente invece l’assessore Armando Bartolazzi che ha la responsabilità della Sanità in Sardegna – si è deciso di incaricare i commissari della sesta di provare a scrivere un altro testo. Sempre che sia necessario. Non è da escludere, infatti, una soluzione politica che prescinda da strumenti normativi. Spiega il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, componente della commissione Sanità: «La legge approvata dalla Giunta è chiaramente lontanissima dai desiderata della maggioranza. Il nostro sistema sanitario, e in particolare le nostre aziende, non possono permettersi riforme traumatiche, né di essere ancora guidate da chi non ha la capacità per farlo». Secondo Agus, «serve una soluzione politica».Insomma, se la sostituzione di alcuni dirigenti sembra quanto mai opportuna, proprio perché non sono più espressione delle aziende che rappresentano, non necessariamente si deve ricorrere ai commissariamenti.

Di questo e altro discuteranno, in un mini vertice che si terrà all’inizio della prossima settimana, la presidente della commissione Sanità Carla Fundoni (Pd), lo stesso Agus e Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde). Ovvero, il gruppo di lavoro a cui è stato dato mandato di lavorare sul testo della Giunta per modificarlo, o eventualmente, riscriverlo. «La maggioranza ha il dovere di mettere subito al centro il tema sanitario che è quello più sentito dai cittadini», dichiara Giuseppe Frau, «dopo il disastro ereditato è tempo di dare risposte efficaci e strutturali e su questo, Giunta e Consiglio devono lavorare insieme, l'attesa è enorme e occorre fare presto e bene»EndFragment. (ro. mu.)

