Commisioni invalidità, protesta davanti alla Asl 

Continua la protesta contro la mancata convocazione delle commissioni mediche del Sulcis Iglesiente per la valutazione dell’invalidità civile.

Domani alle ore 9 davanti agli uffici delle Asl di via Costituente è stata convocata una manifestazione pubblica. Nicola Piras, presidente del comitato cittadino di Buggerru, tra gli organizzatori dell’iniziativa, dichiara: «Sono oltre 7.000 le domande di invalidità, di vario genere, tutt’oggi inevase. Chiediamo l’immediata costituzione delle commissioni e informiamo già da ora che se questo non avverrà valuteremo la possibilità di ricorrere per vie legali». La situazione è ormai insostenibile: «Molte persone che hanno presentato le domande, – continua Piras – in alcuni casi hanno atteso tantissimi mesi e sono morte prima che la loro situazione venisse valutata. Tante altre vivono con molteplici difficoltà, anche economica, che potrebbero in parte essere superate con il riconoscimento. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare e invitiamo anche i medici a schierarsi dalla parte di chi si trova in questa situazione di difficoltà». La manifestazione di domani non è l’unica in programma. Per giovedì 31 ottobre, alle 18 presso l’oratorio di Cristo Re in Piazza Iglesias a Carbonia è convocata un’assemblea pubblica. Daniele Mele, consigliere comunale e tra i leader dello sportello sulcitano, afferma che: ««Non si può più aspettare. Durante l’assemblea, a cui mi augurino partecipino in tanti, non faremo la lista della spesa dei problemi ma parleremo di possibili azioni volte a porre fine a questa situazione insostenibile”.

