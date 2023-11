Commercio, un’alleanza tra i territori 

Iniziative studiate per veicolare i messaggi identitari dei vari territori, valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico locale, originalità e comfort delle strutture ricettive coinvolte: sono alcune delle ricette proposte ieri dal Consorzio regionale dei centri commerciali naturali, in un incontro di presentazione istituzionale a Cagliari con l’assessore regionale al Turismo e commercio, Gianni Chessa.

Il debutto

Si tratta di uno dei primi atti ufficiali di un soggetto nuovo, nato dall’unione e dalla collaborazione dei centri commerciali naturali già diffusi in tutta l’Isola, ma che ma si rivolge anche alle realtà locali non ancora attrezzate. I dieci “soci fondatori” sono il Consorzio Cagliari centro storico, l’Associazione Ccn Calasetta, il Ccn “Al centro storico” di Alghero, il Ccn Corso Vittorio Emanuele di Cagliari, il Ccn “Go Gonnesa”, la Libera associazione centro commerciale naturale Corso Garibaldi e dintorni (Nuoro), il Ccn Centro città Oristano, il Ccn Villasor, il Ccn Sant’Anna Arresi e l’Associazione Welcome Sant’Antioco.

Presidente del Consorzio regionale è Gianluca Mureddu, il suo vice è Franco Onnis mentre l’incarico di segretario è stato affidato a Roberto Porseo. «Per mesi si è lavorato a un programma di sviluppo – afferma Mureddu – che possa sancire l’opportunità di crescere ulteriormente secondo tale filosofia e seguendo questa linea d’azione», che parte dalla valorizzazione delle risorse culturali e professionali che costituiscono espressione identitaria dei territori: «Ora ci troviamo a un passo dalla piena operatività di un nuovo sistema di gestione e di promozione: singole realtà, custodi di valori identitari unici, confluiscono in una piattaforma programmatica e organizzativa comune, che presenterà la Sardegna in una veste inedita, attraverso un viaggio cosiddetto “esperienziale”».

L’assessorato

L'iniziativa ha riscosso grande attenzione da parte dell’assessore Chessa, che ha ribadito come questo tipo di organizzazione e le idee che mette in campo potranno essere utili allo sviluppo turistico e commerciale della Sardegna, precisando che il suo assessorato già da anni contribuisce alla crescita dei centri commerciali naturali. «Il progetto della rete – ha aggiunto Mureddu – nasce dalla volontà di esaltare i valori di ogni singolo territorio associato, ponendo al centro la persona e lo sviluppo di relazioni».

