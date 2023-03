Commercio, una crisi senza respiro 

In via Marconi Piergiorgio Ladu ha il suo negozio di ottica. «Il problema è che le persone non escono. Se escono devono stare al bar, mancano attività commerciali, manca la logistica, i parcheggi in primis. Via Marconi è abbastanza particolare, stretta e non ci sono zone carico e scarico. Forse non è adatta al commercio, perché manca tutto. Poi viale Europa è un macello, via Umberto uguale. I vigili dove sono? In via Roma. Forse si potrebbe pensare di aprire la strada sotto il Tribunale o quella delle scuole quando sono chiuse. Un’alternativa bisognerebbe trovarla».

Sempre in via Roma lavora Federico Pili, dell’omonima gioielleria. «Le cause della crisi sono molteplici, lo spopolamento ovviamente, il depotenziamento dei servizi che prima facevano di Lanusei un punto di riferimento, il cambio delle abitudini e la tecnologia che spinge le persone a stare più a casa. Per quanto riguarda le attività commerciali, ho il polso anche della situazione a Tortolì. Ad eccezione del periodo estivo, non c’è tutto questo movimento. Se dovessi andare a fare una passeggiata a Lanusei, dove andrei? Il centro è attrattivo? Sicuramente sarebbe utile una gestione diversa dei parcheggi, non tanto nel corso quanto nell’individuare zone limitrofe per avere uno sfogo. Io sono il primo a non perdere le speranze perché l’investimento l’ho fatto in pieno centro e ci credo, sono convinto che il commercio debba essere fondamentale per la rinascita del paese».

Aspettando i turisti il bicchiere è quasi vuoto. I commercianti fanno i conti con una crisi che dura da tempo e non nascondono le loro paure. Poca gente, paese poco attrattivo, dilemma parcheggi. Debora Masili, 47 anni, titolare di un negozio di scarpe di via Roma, è chiara: «Secondo me il problema principale in centro sono i parcheggi. Sono pochi e la polizia municipale risulta inefficace. Eppure basterebbe mettere a posto il multipiano di piazza Mameli. I clienti sono stufi di venire a Lanusei a prendere multe. Stiamo seriamente pensando di abbassare la serranda e trasferirci».

Servizi

Logistica

Mario Carruana, titolare del Bar Provvisorio in via Umberto, guarda avanti. Pensa alla Fiera delle ciliegie, all’estate alle porte e a tutti gli eventi che avranno luogo da qui ad un anno fino al carnevale prossimo: «Sarebbe opportuno fare programmazione adesso per l’estate o comunque per i prossimi eventi. Sarebbe normale».

Dal Comune

L’assessora con delega alle Attività commerciali, Francesca Loi, risponde: «Sicuramente la questione dei parcheggi è oggettiva, stiamo cercando di risolverla per consentire la passeggiata. L’intento dell’amministrazione è creare una Lanusei attrattiva, non solo nei periodi di festa ma tutto l’anno. Siamo al lavoro per definire gli eventi per la primavera e per l’estate, cercando di allungare la stagione. La prossima mossa sarà convocare i commercianti per ascoltarli, anche per riattivare il Centro commerciale naturale».

