Commercio, si saldi chi può 

La tendenza iniziale è stata timida, poi una lieve ripresa sotto Natale. Troppo poco per raddrizzare una stagione compromessa. Bollette, continui rincari e clima bizzarro hanno rallentato la corsa allo shopping. I clienti hanno speso meno rispetto al passato. A sentire le associazioni di categoria gli acquisti, soprattutto nel settore dell’abbigliamento, sono stati parsimoniosi. Ora si confida nei saldi, cominciati ieri.

Il termometro

Roberto Chiai, proprietario di Viceversa, è in controtendenza rispetto a molti colleghi: «Le vendite – ammette l’imprenditore – sono andate bene, sostenute anche dalle iniziative promosse dalle varie associazioni che animato la cittadina con spettacoli e attrazioni di vario genere. Sotto le festività il lavoro è aumentato, con la corsa al regalo scattata nella settimana che ha preceduto il Natale, come ormai tradizione». Sono stati soprattutto regali utili: «Si è riconfermata la tendenza di tutti gli anni. L’ultima settimana - racconta Donatella Serra dal negozio La Pelle - c’è stata la corsa agli acquisti, posticipati, perché non abbiamo avuto stagione invernale, e necessari perché il freddo non è ancora arrivato. Poi c’è chi aspetta i saldi, dopodiché potremo stilare bilanci più realistici. Sperando vadano bene».

Giochi

Anche il settore dei giocattoli ha sofferto il calo vendite. Ne dà conferma Miles Theissen, proprietario della giocheria La Piazzetta: «Siamo andati sotto le aspettative, ma nel complesso non ci possiamo lamentare. C’è anche da tenere in considerazione che il nostro settore è in crisi da un anno». L’umore non è quello dei giorni migliori nemmeno da Valentina intimo: «Non sono molto contenta. Tendenzialmente - afferma Valentina Argiolas - la gente, avendo pochi soldi, aspetta i saldi per comprare qualcosa. E il clima non aiuta».

L’associazione

Dai negozi sotto casa arrivano segnali di tenuta e le attività di vicinato sono state scelte da un’elevata percentuale dei consumatori, peraltro con un’affezione crescente da parte dei giovani. «Premesso che prima del Natale c’è stato il Black Friday - afferma Gianluca Deriu, direttore di Ascom-Confcommercio Nuoro-Ogliastra - alcuni acquisti sono stati anticipati. Per le feste, come di consueto, bene tutta l’elettronica, telefonia, tablet e annessi. Bene i giochi. Ovviamente l’alimentare, dolci e carni. Bene, come sempre, anche i libri. Un discorso a parte merita l’abbigliamento. Durante le feste si è speso per il necessario in attesa dei saldi che partiranno il 5 gennaio e il settore è sfavorito da un clima che ancora non può definirsi invernale».

