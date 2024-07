Commercio, scommessa di rilancio 

Shopping, tanta musica, degustazioni e cultura. Tutto nelle vie commerciali di Macomer. “S’istiu in carrela” appare la formula vincente di un progetto di rilancio, ideato dal Centro commerciale naturale, di recente costituzione, con la collaborazione dell’amministrazione comunale. «Noi ci siamo e Macomer appare una cittadina viva - dice Sandrina Cuccu, titolare di un’attività in corso Umberto -. Costituire il Centro commerciale naturale e organizzare le manifestazioni di piazza si sta rivelando la formula giusta e vincente. La gente affolla le strade, ascolta musica, fa anche le compere».

L’iniziativa

Al Centro commerciale naturale aderisce un centinaio di commercianti, associazioni e artigiani: oltre 40 categorie. Nasce con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Previsti eventi, iniziati lo scorso fine giugno. Proseguiranno per tutta l’estate. Il progetto punta alla valorizzazione della cittadina e delle aree commerciali. Musica, arte, fiere ed eventi mirati saranno al centro delle iniziative nei prossimi tre mesi.

Gli organizzatori

«Andiamo avanti con questa formula, che si sta rivelando vincente - spiega il direttivo del Centro commerciale naturale - le prime manifestazioni hanno richiamato migliaia di persone con gli spettacoli in piazza, in corso Umberto, via Sardegna e piazza Italia. Venerdì in piazza Sant’Antonio e via Gramsci ci sarà lo spettacolo musicale dei Zenias». Annalisa Castori, dell’istituto femminile, sottolinea: «Siamo agli inizi del programma e la gente sta rispondendo. Le manifestazioni richiamano gente anche dal circondario». Elena Enna, titolare di un negozio, con enfasi dice: «Macomer non è una cittadina morta. C’è tanta vivacità e queste manifestazioni fanno bene all’economia, alla comunità e al rilancio del commercio».

Il Comune

Fabiana Cugusi, assessore a Commercio e cultura: «Come amministrazione abbiamo voluto dare una mano per la rinascita della cittadina, attraverso l’iniziativa del Centro commerciale naturale e il progetto “S’istiu in carrela”, che significa tanto per rilanciare il commercio e far conoscere, anche alla gente che arriva da fuori, quanto c’è nelle nostre vie storiche, cuore pulsante dello shopping. Andiamo avanti per formare una cittadina più unita».

