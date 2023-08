Commercio, scatta la rivoluzione 

Nuova graduatoria per l’assegnazione degli stalli nello storico mercatino del lunedì in via Pacinotti, individuazione di ulteriori aree con 85 nuovi spazi disponibili, rinnovo delle concessioni al mercato civico con tanto di progetto pronto a decollare per il rilancio dello stesso. Il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è pronto a cambiare volto e tentare un deciso rilancio con una serie di novità, di regolamenti e di accorgimenti.

Serra Perdosa

Per il mercatino di Serra Perdosa negli uffici comunali sono pervenute 65 domande per la concessione di uno spazio: «Ma la novità più importante concernente il mercatino del lunedì, riguarda la viabilità. - spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Per non precludere o ostacolare le operazioni di transito dei residenti, si è deciso di spostare in avanti la prima parte degli stand (dalla parte della rotatoria di Corso Colombo) facendola partire subito dopo il primo incrocio disponibile a destra. In questo modo le auto degli abitanti potranno transitare, inoltre nelle vicinanze è presente un’area utile per i parcheggi. La fine degli stand sarà all’altezza del “curvone”, poco prima dell’incrocio che conduce in località Cruccueddu». Al via anche il nuovo regolamento sugli ambulanti. Sono stati individuati in città e nelle frazioni nuovi spazi destinati alle aree mercatali, con graduatorie per le licenze suddivise in settori merceologici (produttori agricoli, alimentari e prodotti tipici e merci varie): «Complessivamente sarebbero 85 gli stalli messi a disposizione. - spiega Reginali - Fra questi, il martedì, giovedì e sabato sono contemplati 12 stalli in piazza Alighieri e Corso Colombo per i produttori agricoli. Altri 21 il venerdì in via Loi e Trentino, 12 il mercoledì e sabato in piazza Santa Barbara a Nebida, 12 stalli il giovedì nella frazione di Bindua e 5 il venerdì nella piazza Santa Barbara a San Benedetto».

Mercato civico

Il Comune scommette anche sul mercato civico e punta sui finanziamenti del Pnrr. «Che consentiranno il progetto di riqualificazione della struttura - rivela Reginali - In questo momento stiamo lavorando sul rinnovo delle concessioni presenti e a metà settembre pubblicheremo i bandi per l’assegnazione dei 20 stalli liberi».Per Sandro Collu, concessionario di un box all’interno mercato: «Il rinnovo delle concessioni esistenti è un buon primo passo. - commenta - Sarà fondamentale continuare quest’interazione con l’amministrazione comunale e auspichiamo una concertazione per la prossima messa a bando degli stalli e del progetto futuro del mercato».

