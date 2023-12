Commercio, sarà un Natale amaro 

Complice la congiuntura economica e le difficoltà delle famiglie, il mercato online e i cambiamenti nelle abitudini di consumo, si preannuncia un Natale magrissimo per i commercianti di Lanusei. E ci sono molti dubbi che gli eventi organizzati dal Comune possano dare lo sprint che servirebbe. Nonostante questo, i commercianti resistenti di Lanusei cercheranno di invertire la rotta, con passione e dedizione, aprendo ogni domenica.

Pessimismo

Claudia Piroddi, titolare di un negozio di scarpe in via Roma è titubante: «Mamma mia! Non c’è gente, non ci sono iniziative. Bisogna crederci sempre però ultimamente si fa fatica, con tutto l’impegno che vuoi. Stiamo un po’ soffrendo tutti. Secondo me, bisognerebbe fare qualcosa di più concreto, sedersi a tavolino e pensare a qualcosa di davvero efficace. Le cose si fanno e si propongono, bisogna vedere se le persone rispondono. È un periodo un po’ strano per tutti. Non si spende con entusiasmo. E quello è il problema principale. Nonostante il periodo difficile ci impegniamo per dare il massimo». In via Marconi Manuel Rabissoni, titolare di un oreficeria, non è per nulla fiducioso. «Natale è lo specchio di tutto l’anno. La crisi si fa sentire, specialmente a Lanusei. Il commercio online sta dilagando. Il negozio serve da supporto per quello comprato online. Abbiamo i negozi tirati a lucido, carichi di merce». Promozioni e idee spesso non bastano. «Abbiamo merce per tutte le tasche però il settore è in crisi. Non è questione di amministrazione, sono i cittadini. Certo che se le luminarie e gli addobbi fossero sistemati da fine novembre, magari sarebbe diverso. Il giorno in cui Lanusei avrà un’amministrazione con maggioranza e minoranza che vorranno il bene del paese e non si facciano la guerra tra loro, forse Lanusei avrà un’altra possibilità».

Umore nero

Severo anche il giudizio di Piergiorgio Ladu, (Ottica Ladu), in via Umberto: «Il programma natalizio è abbastanza scarno e con eventi che non possono essere definiti tali dato che attireranno ben poche persone da fuori. Stiamo sicuramente vivendo un periodo grigio, ma qui sembra proprio che ci si voglia dare la mazzata sui piedi con le proprie mani. Allo stesso tempo ammiro chi con voglia e piacere stia cercando di fare qualcosa, ma è tutto davvero in ritardo, dagli addobbi agli alberelli. Ci atteggiamo da città ma siamo un piccolo paesello».

