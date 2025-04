Commercio, regole per salvare il centro 

Troppe attività commerciali nel cuore della città di Alghero, saturo d’estate e vuoto d’inverno, e case riservate agli affitti brevi per i turisti. L’associazione Iniziativa Alghero, presieduta da Francesco Sasso, intende salvaguardare il quartiere antico con un Regolamento di tutela del tessuto commerciale che dispone il divieto di vendita di precise merceologie, in contrasto con la difesa dei valori storici, ambientali e con l’immagine del centro storico, luogo identitario e rappresentativo delle peculiarità della città catalana. Sei gli articoli che individuano gli strumenti per dire basta a “sexy shop” o “lavanderie self-service” e perfino a sale giochi e scommesse. «Il centro, sempre meno abitato dagli algheresi, si presenta come un quartiere mangiatoia fatto ad uso e consumo dei visitatori, - sostiene Sasso- con una eccessiva presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande e appartamenti destinati ad ospitare solo i turisti, vista la mancanza di strutture alberghiere moderne». I divieti si estendono anche alle attività commerciali quali fast food, sale da ballo, discoteche e night club, così come alle officine meccaniche. «Tutto ciò ha trasformato la città murata in un quartiere che, una volta conclusa la stagione estiva, si svuota anche a causa della chiusura di molte attività», spiega il presidente di Iniziativa Alghero. Questo tipo di sviluppo crea molti problemi nella stagione turistica quali, ad esempio, la difficile convivenza tra i turisti ed i residenti, l’eccessiva occupazione di spazi pubblici, la difficile raccolta della nettezza urbana e la mancanza di parcheggi».

