Commercio, primo vertice sul nuovo testo unico 

Avviare un percorso condiviso verso una riforma che rilanci il commercio, settore in crisi a differenza di artigianato e turismo, che sono in crescita. È l’intento manifestato dall’assessore Franco Cuccureddu nella prima riunione con tutti i portatori di interesse specifico, dai sindacati dei dipendenti (Cgil, Cisl, Uil, Ugl) alle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, le sigle dell'ambulantato Ana, e poi FederDistribuzione, Lega Coop, Conad. «L'obiettivo - ha sottolineato Cuccureddu - era coinvolgerli in questa prima fase di analisi sull'evoluzione dell'offerta, della domanda, sui consumi, sulla demografia. L’analisi è stata affidata a una società esterna specializzata: ci aspettiamo indicazioni utili per poter poi definire un testo che, prima di arrivare in Giunta come disegno di legge, sarà sottoposto a un’ulteriore verifica» delle varie rappresentanze.

L'obiettivo è un nuovo testo unico sul Commercio che superi la legge attuale, vecchia di vent’anni. «Quella norma - ha proseguito l’assessore - presenta importanti criticità che suggeriscono una attenta rivisitazione, essendo stata pensata in un contesto socioeconomico completamente diverso: basti pensare solo al commercio online». I partecipanti hanno apprezzato l'approccio metodologico e le tematiche che saranno affrontate nei futuri incontri.

RIPRODUZIONE RISERVATA