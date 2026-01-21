«Commercio più forte delle incognite globali» 

Una congiuntura mondiale «chiaramente migliore» di quella che ci si aspettava l’anno scorso, senza recessioni o rallentamenti. Di certo, restano «molte incertezze su come agiranno i dazi» mentre le questioni geopolitiche impediscono di poter fare previsioni a lungo tempo, dal punto di vista economico. È questa l'analisi offerta dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenuto al comitato esecutivo dell’Abi.

Prospettive

Per Panetta quindi la congiuntura mondiale ha tenuto, rispetto alle previsioni di aprile scorso, «quando emerse l’evidenza che avremmo vissuto per un po’ in mondo più antagonistico, le previsioni divennero meno rosee». Ma, di fatto, ha commentato «non abbiamo visto rallentamenti o recessioni in giro per il mondo». Anche le previsioni per gli Stati Uniti, che erano intorno a un 1,5% di crescita l'anno scorso, «si chiuderanno quest'anno almeno dal 2,2 al 2,5% di crescita, quindi gli Stati Uniti hanno fatto molto meglio».

Incertezze

Tuttavia, ha avvertito, «è difficile fare valutazioni di carattere economico, difficile avere il quadro della situazione» perché oggi «le variabili fondamentali dell’economia, su investimenti, commercio internazionale, andamento dei tassi di interesse dipendono da variabili che sono sempre meno le variabili tradizionali, ma da variabili geopolitiche, oggi direi sempre più politiche senza il prefisso “geo”». Per Panetta «assistiamo a movimenti dei tassi che talora hanno legami con i fondamentali, ma nella maggior parte dei casi dipendono da altri fattori».

In particolare, ha proseguito, «gli annunci di questi giorni sulla scena internazionale hanno determinato riposizionamenti sui mercati, gli annunci politici determinano scelte di investimento repentine e che cambiamo continuamente». Di conseguenza «è difficile da prevedere, ma anche difficile capire che cosa sta succedendo».

Per il numero uno di Bankitalia, anche se restano molte incertezze su come agiranno i dazi, «su come il commercio internazionale sarà influenzato», il mondo «è più furbo dei vincoli e il commercio internazionale si è riallocato». E ha spiegato: «Le esportazioni cinesi non sono crollate, sono scese molto le importazioni degli Stati Uniti dalla Cina, ma non quelle di altri paesi asiatici che poi sono tappe intermedie verso gli Usa».

RIPRODUZIONE RISERVATA