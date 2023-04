Commercio, nuove tariffe per il Suape 

Il Comune aggiorna le tariffe dei diritti di segreteria per le pratiche presentate al Suape, lo sportello unico per la attività produttive e per l’edilizia. Da 30 euro a 550, a seconda del tipo di pratica e dei metri cubi del locale interessato. Il pagamento delle spese per la presentazione delle pratiche o per l’accesso agli atti delle pratiche telematiche - fanno sapere dal Municipio - dovrà avvenire tramite versamento nella piattaforma PagoPA. Sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria le comunicazioni di cessazione.

«L’aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria Suape, ipotizzando un numero di pratiche presentate pari a quello dell’anno scorso», spiegano dal Comune, «determinerà un incremento potenziale delle entrate nel bilancio di previsione pari a 83mila euro. Nuove risorse da spendere per un miglioramento della città e quindi anche della qualità della vita dei cittadini».

