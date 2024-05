Commercio, negozi in ritirata 

Se non ci fossero i numeri a certificarlo, basterebbe comunque fare una passeggiata di pochi minuti in via Dante per rendersene conto: gente pochissima, autobus carichi solo nelle ore di ingresso e di uscita delle scuole, marciapiedi quasi deserti. Lì dove c’erano tanti negozi adesso le serrande sono abbassate (oltre venti). Ma poi, come detto, ci sono anche i numeri che cristallizzano la «sofferenza in cui vive il commercio a Cagliari», dice Nicola Murru, direttore provinciale di Confesercenti. Negli ultimi cinque anni, in città, il settore perde in media una ventina di negozi all’anno (tra nuove aperture e chiusure): «Un’emorragia continua che ha radici profonde», sottolinea Marco Medda, presidente della stessa associazione. «C’è un solo modo per fermarla: fare una pianificazione e approvare un piano urbanistico del commercio», aggiunge. L’agonia del commercio, per la verità, dura da diversi anni, ma adesso sembra avere imboccato una deriva verticale.

La fotografia

Colpa della crisi, si dirà: i cagliaritani hanno meno soldi in tasca da spendere per l’abbigliamento. Mama anche l’effetto del prezzo degli affitti dei locali commerciali spesso fuori mercato (in via Paoli per cento metri quadrati si arriva a pagare in media non meno di 2500 euro al mese, inevitabile, dirà qualcuno, che sia così visto che per i proprietari non c’è più quell’agevolazione della cedolare secca). Poi ci sono pure i cantieri che tolgono il passaggio e il “passeggio” di fronte alle vetrine («chiedete ai commercianti di viale Trieste», dice Nicola Murru). Tutti sono colpiti, nessuno sembra essere immune: dal grande al piccolo esercente. Girando nelle vie dello shopping, dove lo shopping non c’è quasi più, sopra le serrande abbassate si trovano ancora insegne colorate (sbiadite): negozi di abbigliamento, di giocattoli, di tessuti, mercerie, che un tempo erano e adesso non sono più. «La nostra speranza è che con la prossima amministrazione comunale si possa fare un discorso sulla creazione dei centri commerciali naturali. Solo se riuniti in un progetto complessivo, infatti, i negozi possono farcela», spiega ancora Medda. «Tutti i commercianti cercano di resistere», dice Antonello Delogu, titolare di uno storico negozio in via Paoli che da sessant’anni tratta abbigliamento. «Chi, come noi, vende prodotti di “nicchia” e ha una clientela abbastanza fidelizzata riesce a cavarsela. Ma è sempre, comunque, complicato».

Gli scenari

Un nuovo patto con l'amministrazione («per rilanciare l'attività dei commercianti»), una seria lotta all'abusivismo e un piano urbanistico comunale («che contempli una nuova stagione per l’edilizia popolare, capace di riportare le persone a vivere in città e, quindi, a utilizzare i negozi»): questi i temi principali lanciati da Confesercenti. «Ogni amministrazione può, inoltre, decidere, sulla base di un piano del commercio, naturalmente, di indirizzare lo sviluppo di un certo tipo di commercio e bloccarne un altro tipo in alcune zone della città. Obiettivo: evitare la concentrazione e, di conseguenza, la moria delle imprese», dice ancora Murru. «Il piano del commercio è un’idea per il futuro sulla quale si può lavorare. Partendo, però, dalla Consulta delle Attività produttive», dice Pierluigi Mannino, commerciante e consigliere comunale uscente. «Sono convinto che un modo per tirar via il commercio dalla sabbie mobili sia anche quello di creare una rete tra i commercianti». Cagliari ci aveva provato: in via Alghero, alcuni anni fa, i titolari dei negozi si erano uniti creando una “shopping card” che metteva a disposizione sconti nei negozi del circuito. È durata il tempo di un’estate. E poi?

