Commercio moderno: ora il venditore di rose accetta il bancomat 

Tutti in città conoscono Imran Hossain (qualcuno lo chiama “Belliscedda mera”, la sua frase tipica di saluto), il quarantenne originario del Bangladesh, ora cittadino italiano, che gira per i locali vendendo le sue rose con un misto unico di gentilezza e simpatia. Pochi sapevano – almeno sino a qualche giorno fa – che da tempo lavora con un “pos” senza fili, permettendo ai clienti di pagare con la carta di credito o con il bancomat. Una scelta di modernità che ora sta facendo il giro del web, da quando la giornalista Selvaggia Lucarelli, una delle top follower Instagram, ha citato la sua storia all’interno della polemica che, ormai da tempo, la vede contrapposta ai tassisti, alcuni dei quali - a suo dire - ancora più attaccati al contante che al pagamento telematico. La stories della giudice di “Ballando con le Stelle” con la storia di Imbran Hussain ha raggiunto 200mila utenti.

Da sedici anni vive e lavora in città: lo scorso anno ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza, con una cerimonia in Municipio. «All’inizio è stato difficile, non comprava nessuno», ha raccontato in un’intervista proprio quando ha ricevuto la cittadinanza italiana, «poi ho capito che il segreto era essere sempre educato, non insistere. Quando dicono sì è sì, quando è no, è no». Qualche volta, però, capita che qualcuno voglia acquistare ma non abbia contanti , allora il simpatico venditore tira fuori il suo pos. «Nessun problema, puoi pagare con carta».

