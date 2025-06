Commercio, la ricetta per l’estate 

Città turistica, ma non troppo. Qualcosa a Nuoro sembra essersi fermato solo in apparenza. Questo perché l'obiettivo è cambiato e i commercianti e le attività culturali si muovono oggi alla ricerca di nuove strategie per accogliere i turisti in aumento e che da un mese visitano la città. C'è chi è spaesato e indeciso sul da farsi, chi fa slittare di settimane una programmazione di ferie o aperture straordinarie, o chi chiede consigli e intende fare nuove reti e eventi per rianimare il cuore dell'Atene della Sardegna.

Gruppo di lavoro

Tra le proposte, come quella accennata da Mauro Carroni del negozio di artigianato Il Carro, di unirsi per organizzare iniziative nella parte alta del Corso e piazza San Giovanni, c'è anche quella dell'imprenditore Fabio Rosas che da anni organizza tra i più grandi e attesi eventi in città. «Serve che il nuovo assessore alle Attività produttive crei un gruppo di lavoro composto da operatori del settore turistico e commerciale che possano dare suggerimenti e supporto per le iniziative - dice Rosas - E poi lavorare sul richiamo dei musei, creare reti territoriali concrete. Valorizzare le ricchezze con mostre fotografiche anche a cielo aperto, collaborare per l'esposizione di prodotti tipici e artigianato; su questo si può creare persino una rotazione tra i paesi». Prosegue Rosas: «Il Redentore, per esempio, organizzato in questa maniera è controproducente perché bisogna fare una programmazione più ampia, di una ventina di giorni, affinché restino, invitando anche gli abitanti dell'Isola a recarsi a Nuoro in abito tradizionale, tutte le sere, fosse anche solo per camminare per le vie della città. Bisognerebbe anche recuperare la parte religiosa, coinvolgendo le chiese, perché di questo si trattava. Non deve essere una sfilata, ma una processione. E ovunque, per tutto, ci manca una vera pubblicità, efficace, mirata. Abbiamo perso la nostra magia, i valori che ci appartenevano. Stiamo perdendo l'identità, e i legami con i paesi, che sono la nostra ricchezza. Ritorniamo a Su Connottu, al conosciuto». Per il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò: «La situazione resta invariata. Per il Redentore e le altre manifestazioni diamo il nostro supporto, quando richiesto. Per il Redentore toccherà mettere le carte in tavola. Noi restiamo sempre attivi con Autunno in Barbagia e le attività di sempre». Per Antonio Cambedda di Confcommercio: «Il turismo è in aumento e come commercianti siamo ben contenti di rimetterci in discussione e trovare soluzioni adatte a tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA