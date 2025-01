Commercio, la crisi sembra alle spalle 

Venti nuove attività, sette chiusure: è questo il bilancio del 2024 a Quartucciu, dove artigiani e commercianti hanno scelto di mettersi in gioco nonostante la crisi e l’inflazione. Un dato che racconta di un’economia locale che, seppur lentamente, prova ad espandersi e che, tra difficoltà e opportunità, cerca nuove strade per crescere.

Bilancio positivo

«Il bilancio tra aperture e chiusure è positivo – spiega Carlo Secci, assessore comunale alle attività produttive –. Via Rosselli e via Don Minzoni si confermano due assi commerciali di grande interesse, e diventeranno ancora più attrattive grazie ai lavori di rifacimento delle strade finanziati dal bando intercomunale “Asse della cultura”. Inoltre, la realizzazione del parco Sergio Atzeni e l’apertura della nuova biblioteca hanno creato un forte richiamo, spingendo molti imprenditori a investire in queste zone».

Le nuove aperture non mancano di varietà: dai negozi per animali ai parrucchieri, dalle rivendite di bombole agli impiantisti elettrici e di climatizzazione. Alcune di queste attività hanno trovato spazio nella zona industriale di Pill’e Matta, mentre altre, come gli agenti di commercio, operano da sedi legali domiciliate nelle abitazioni. Parallelamente, il settore turistico segna 15 nuove attività di locazione occasionale e un nuovo b&b. «Questo dimostra che Quartucciu si conferma strategico per i turisti – sottolinea Secci –, grazie alla vicinanza con Cagliari e il mare».

Le storie

Tra le storie imprenditoriali di successo, spicca quella di Corrado Lecca, che dopo vent’anni in Irlanda ha aperto il primo negozio di animali in città. «Lavoravo nelle scuole facendo lezioni educative su rettili e altri animali. Tornato in Sardegna un anno fa, ho deciso di unire la passione con le competenze acquisite, e dopo un’indagine di mercato ho scelto Quartucciu. Qui i locali e gli affitti erano perfetti per le mie esigenze». Nel suo negozio di via Don Minzoni convivono serpenti, iguane, tartarughe, gechi, pesci esotici e non.

Chi ha chiuso

Ma il rovescio della medaglia sono le sette chiusure registrate: un ciabattino, una carrozzeria, un negozio di abbigliamento, il punto vendita Permaflex e una rivendita di bombole sono tra le attività che hanno abbassato le serrande. Emblematica è la storia di Sara Todde, ex dipendente di una rivendita di bombole chiusa nel 2024. «La titolare era morta due anni prima e, nonostante i miei sforzi, portare avanti l’attività è stato impossibile. Per fortuna, un collega con sede a Quartu ha aperto un punto vendita qui a Quartucciu e mi ha assunto».Un discorso a parte va fatto per il centro commerciale Le Vele. Situato in territorio quartuccese, rimane un polo attrattivo per tutto l’hinterland, ma il suo impatto diretto sull’economia locale è limitato. Tra chiusure e nuove aperture, dimostra comunque di mantenere una vitalità costante.

«L’anno appena concluso si chiude con un segnale di speranza per la nostra cittadina: imprenditori e artigiani che continuano a scommettere sul territorio, tracciando una strada che guarda al futuro con fiducia», conclude Secci.

