Commercio in estinzione, allarme 

In alcuni casi c’è il cartello “Chiuso per cessata attività”. In altri compare la scritta “Affittasi”. Ma anche nessun avviso. A Cabras il grigio delle serrande abbassate domina nel centro storico ma, da poco tempo, anche verso la periferia del paese. Tante attività commerciali negli anni hanno chiuso i battenti e il fenomeno continua anche nel 2025.

Il centro storico

Tra via Vittorio Veneto e la piazzetta della chiesa dello Spirito Santo, senza dimenticare piazza Eleonora, via Roma e via Cesare Battisti, negli ultimi dieci anni hanno chiuso circa venti attività. L’anno nuovo è cominciato con la chiusura di un piccolo supermercato, di un negozio di fiori e dell'ultima lavanderia presente, in corso Italia. Ma sta per abbassare la serranda anche il negozio di pasta fresca di via Garibaldi, con trent’anni di attività. Parla la titolare Annalisa Meli: «Tra pochissimo raggiungerò l’età della pensione, ecco perché lascerò con tanto dispiacere il mio banco da lavoro e i miei clienti - racconta - Negli ultimi mesi ho incontrato diverse persone interessate a prendere il mio posto ma ancora nessuno si è mostrato interessato veramente. Io sono pronta a insegnare le mie ricette. Sarebbe un peccato non continuare questa storia». Il paese rischia di rimanere anche senza la cartolibreria del paese, “La Sirenetta”: «Molto probabilmente anche io chiuderò i battenti - spiega la titolare Daniela Camedda - Lo Stato ci vede quasi come evasori ma in realtà noi piccole partite Iva siamo troppo tassate, non abbiamo ferie e malattia pagate. Lo stipendio è esiguo. È dura oggi tenere aperta un’attività».

I disagi

Un fenomeno che crea disagi anche ai cittadini. A Cabras, terzo centro più grande della provincia dopo Oristano e Terralba, non esistono più negozi di abbigliamento. Tanto meno negozi di calzature. Ma non c’è più nemmeno una sartoria. Il primo cittadino Andrea Abis: «Purtroppo la vicinanza con Oristano e con i grandi centri commerciali dove i prezzi sono competitivi danneggia sempre di più. In tanti ormai acquistano online non pensando ai danni che possono causare alle piccole botteghe». Abis poi fa poi un appello agli imprenditori del territorio: «Nel centro storico ci sono tanti immobili chiusi da anni, ideali per ospitare attività, come la vendita di prodotti locali di nicchia o attrezzatura da mare. Non ci dobbiamo dimenticare che per quattro mesi all’anno Cabras è abitata anche dai turisti. Il Comune può non alzare le tasse e animare il centro storico, come del resto succede in estate».

