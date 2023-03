Commercio in crisi, chiude un altro negozio 

Dopo vent’anni si è arreso. Fabrizio Scanu, commerciante 50enne di Isili ha deciso di abbassare le saracinesche del suo negozio Pc Doctor. Una scelta sofferta, imposta dalla crisi economica che in quest’angolo dell’Isola fa sentire i suoi effetti in modo devastante. Il commerciante racconta che le spese per tenere aperto il punto vendita sono ormai insostenibili. «Ormai tanti clienti preferiscono fare gli acquisti online – spiega – e qui in paese il giro d’affari non consente di continuare».

L’attività

Tutto è iniziato vent’anni fa, quando Fabrizio Scanu ha aperto il suo negozio di informatica. Lavorava come geometra e ha deciso di avventurarsi nel commercio. Le cose sono andate bene per tanto tempo, ma la recente crisi economica ha messo a dura prova il professionista isilese. E il paese perde un altro servizio. «Sicuramente non è una cosa positiva – racconta – anche se ci sono attività simili, c’è chi si occupa più di telefonia e chi più di informatica. Io ho deciso di chiudere. Mi trasferirò altrove, ma non aprirò un negozio. Lavorerò come dipendente». Tutto è cambiato con la pandemia. «La gente ha ancora paura – afferma – in tanti girano con la mascherina. Da dicembre le persone che entrano in negozio sono sempre di meno, prima c’era la fila». Ha provato a battere nuove strade e offrire altri piccoli servizi come l’attivazione dello Spid: «Purtroppo in tanti comprano su internet poi chiedono una configurazione, uno sblocco del telefono ma non vorrebbero pagare». Una situazione generalizzata che ha comunque colpito un po’ tutte le attività e di cui anche l’amministrazione comunale si è accorta. «Sicuramente le persone che circolano sono di meno - sottolinea l’assessora alle Attività produttive Monica Contini – è soprattutto la pandemia ad aver penalizzato le attività commerciali per via dei provvedimenti restrittivi durati per un triennio, inoltre la gente ha sicuramente cambiato le modalità di acquisto rivolgendosi agli store online»

Il commercio

Eppure tante attività resistono, continuano a lottare. Fanno affidamento su una clientela che sceglie comunque di fare gli acquisti in paese. «Offriamo servizi alla comunità, ma dal punto di vista economico e molto dura. C’è però la volontà di resistere. Con la nostra libreria condividiamo con il paese tante esperienze culturali importanti. Questo ci induce ad andare avanti», afferma Luigi PIsci. «Nonostante siano in affanno – conclude l’assessora – molti commercianti lavorano in attesa di periodi migliori».