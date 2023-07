Commercio in centro, polemica sotto le stelle 

Dopo la serata dello scorso anno, con numeri da record, venerdì notte il Comune ha scelto di replicare con la prima notte bianca di quest’estate in via Rosselli. Ma davanti agli artisti di strada, alla musica, allo street food, accolti con grande partecipazione dai cittadini, le poche attività che ancora resistono in quella che un tempo era la via dello shopping per eccellenza sono divise: c’è chi reputa sia stato un grande successo e chi, invece, sottolinea che la manifestazione «shopping sotto le stelle sia un’altra cosa» e ha preferito tenere le serrande abbassate.

Le reazioni

«Ho lavorato più della precedente edizione», afferma con entusiasmo Manrico Podda, titolare di una profumeria che ha anche partecipato all’organizzazione, «è stata superiore allo scorso anno, ci saranno state un migliaio di persone. I clienti hanno acquistato subito, ma molti sono tornati anche ieri mattina: è stata una bella vetrina per noi e per gli hobbisti ed espositori esterni che hanno venduto davvero tanto fino a tarda sera».

Anche per Patrizia Erriu, titolare della cartolibreria è stata una vetrina per far conoscere l’attività. «Gli stand esterni hanno lavorato bene, con questo caldo la gente ha voglia di passeggiare all’aria aperta e non di chiudersi dentro i negozi. Manifestazioni di questo tipo sono belle perché creano colore».

Via Rosselli è lunga e si ricongiunge con Selargius, ma sembra che la manifestazione fosse concentrata solo al centro della via, all’altezza del famoso cancello con il ragno, davanti al parco Sergio Atzeni.

Gli orari

«La serata è stata attrattiva, ma non sicuramente per gli affari», aggiunge Sabrina Corda, titolare dello storico negozio di abbigliamento nato oltre trent’anni fa, al confine con Selargius, «purtroppo l’evento ha preso vita all’altezza del parco, qui davanti non c’era alcun passaggio. Avremmo dovuto chiudere a mezzanotte, ma abbiamo preferito farlo alle 23, non abbiamo venduto niente. Non ci lamentiamo e la prossima volta ci saremo». Tra questi c’è, però, anche chi ha preferito non aprire. Come Piero Cireddu, titolare della gioielleria: «Per noi non è produttivo, è solo un costo. La festa era al centro della via: hanno beneficiato più le attività di Selargius che quelle di Quartucciu, mi dispiace ma è stata programmata male. Poi davanti alla mia attività hanno messo le transenne e anche durante l’orario regolare non ho potuto lavorare».

Ad aver, invece, fatto concorrenza ai bar, sono stati i venditori di cibo ambulanti. «A Monserrato il sindaco non li ha autorizzati, per far lavorare le attività locali, qui invece il risultato è che gli esterni hanno lavorato e noi no», tuona Giovanna Ledda, barista. «Per fortuna intorno alle 20 sono arrivati i nostri clienti che hanno rallegrato la serata, noi non sentivamo neanche la musica. Ho anche preso una ragazza extra, ma siamo andate in perdita: sono arrabbiata e delusa».

L’amministrazione

Soddisfatto l’assessore alle attività produttive, Carlo Secci, sicuro che ad aver premiato l’iniziativa sia stata l’affluenza di espositori e di pubblico. «Abbiamo riscontrato soddisfazione da parte dei cittadini che ci hanno chiesto di ripetere più spesso iniziative del genere», afferma, «le attività commerciali sono state più volte stimolate a proporre iniziative e a partecipare attivamente all'esterno dei loro negozi, a organizzarsi nello spazio antistante, ma non hanno nei fatti collaborato».

