Commercio, il tesoretto per le aziende 

Un’opportunità concreta per le micro, piccole e medie imprese del commercio sardo: 35,5 milioni di euro a disposizione per sostenere investimenti, innovazione e ammodernamento del comparto. È quanto prevede il nuovo bando della Regione Sardegna, presentato ieri a Nuoro, nel primo dei quattro incontri territoriali organizzati in collaborazione con Unioncamere Sardegna e le Camere di Commercio dell’Isola.

La presentazione

Nella sede della Camera di Commercio di Nuoro, davanti all’Assessore regionale Franco Cuccureddu, associazioni di categoria, consulenti e commercialisti hanno riempito la sala per approfondire i contenuti del bando. «L’alta affluenza conferma l’esigenza di confronto e supporto – ha detto Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro –. Questi incontri rafforzano il ruolo delle Camere di Commercio nel favorire il dialogo tra imprese e istituzioni, rendendo accessibili le misure messe in campo». Soddisfatto l’assessore Cuccureddu: «Questa misura rappresenta il più consistente intervento a favore del commercio mai realizzato in Sardegna. I 35,5 milioni di euro sono una leva importante per accompagnare le imprese in una fase delicata di transizione. A questo si affianca il nostro impegno per l’approvazione della nuova legge regionale sul commercio, che darà ulteriore impulso al settore, quella che abbiamo attualmente è del 2006 e nel frattempo è cambiato il mondo, se si considera che al tempo non teneva conto dell’e-commerce».

Il click day

Il contributo è destinato a imprese iscritte al Registro Imprese, con sede legale o operativa in Sardegna, operanti nei settori individuati dal bando. L’obiettivo è sostenere investimenti strutturali, effettuati dal 6 ottobre 2021 sino al 6 maggio 2025, e promuovere l’innovazione e rafforzare la competitività. I contributi saranno sino al 40 percento per ben strumentali, e sino al 25 per beni immobili con un premio aggiuntivo per chi dimostra un incremento occupazionale per massimo tre persone assunte. Le domande dovranno essere presentate solo online, sulla piattaforma Sipes, dalle 10 del 6 maggio al 5 giugno 2025.

