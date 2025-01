Commercio, i saldi non fermano la crisi 

Non bastano le luminarie ancora accese e i saldi invernali a rivitalizzare il commercio in centro. Prova ne sono le tante serrande abbassate che spiccano tristemente tra addobbi di Natale e luci sfavillanti. Nella sola via Dante se ne contano 17. Tra via Garibaldi e via Manno altre 14. Lo scenario, desolante, non cambia in via Paoli e via Sonnino, dove i locali sfitti sono complessivamente una decina.

In compenso, alle dolorose chiusure si affianca qualche nuova apertura (o riapertura nel caso del Caffè Svizzero, nel Largo) che lascia ben sperare chi ama la città. Nonostante i lavori, si salva via Roma, grazie al ruolo trainante de La Rinascente, ma alle estremità dei portici il degrado regna sovrano.

Via Dante

Si parte, a piedi, da piazza Giovanni, dove ha chiuso il Caffè XXIII. In via Dante i nuovi marciapiedi sono ampi, ma il traffico è nel caos e i parcheggi sono introvabili. La prime serrande abbassate? Quelle dell'ex gioielleria Manconi e del bar La Sirenetta. In compenso è cominciata l'avventura di una bottega di quartiere la cui presenza sta contribuendo a rivitalizzare un tratto dimenticato, con epicentro del decadimento nelle gallerie Ormus.

Proseguendo si arriva all'altezza degli ex negozi di Gaudiosi: erano due, l'uno di fronte all'altro, ma da alcuni mesi non esistono più. Al loro posto una piadineria e un'agenzia immobiliare. Il signor Marino, proprietario delle due boutique, è venuto a mancare lo scorso maggio. Ha cessato l’attività anche un altro negozio di abbigliamento, Studio 54, sulle cui vetrate campeggia il cartello scritto a mano “Chiuso definitivamente… Ciao”. Superata piazza San Benedetto, si assiste poi ad una vera e propria ecatombe, che include anche la storica erboristeria.

Da via Paoli a via Manno

Locali in vendita in via Paoli, dove oltre al negozio all'angolo con via Settembrini, hanno chiuso Tognana e la pizzeria Levitum, mentre la profumeria For You si è trasferita. Super lavoro per le agenzie immobiliari in via Garibaldi e via Manno. In vendita, tra i tanti locali, anche la sede della ex pizzeria Manno. Chiuso e tappezzato di annunci di concerti (scaduti) uno degli storici punti vendita di Castangia 1850. Mentre nella parte centrale di via Sonnino è ancora al suo posto la grande insegna della pasticceria siciliana Vip, chiusa da tanti anni.

Via Alghero

In via Alghero la fine di un'era. Dal primo gennaio è cambiata la proprietà degli ultimi due negozi di abbigliamento della famiglia Ruggieri. A darne notizia il patron Innocenzo Ruggieri, per tutti Lilli, 83 anni. La storia comincia nel 1886, quando nonno Innocenzo (stesso nome) aprì il primo negozio sotto il Portico di Sant'Antonio. Negli anni '30 papà Ferdinando aprì un nuovo negozio in piazzetta Savoia, segnando l'inizio di un'espansione che portò i Ruggieri a possedere fino a 12 punti vendita contemporaneamente. «Purtroppo ci manca un erede», si rammarica Lilli, «io e i miei fratelli siamo vecchi, mentre figli e nipoti hanno scelto altre strade. Mia figlia, ad esempio, fa l'architetto a New York». In via Alghero è subentrata Patrizia Perez, del vicino Atelier di via Satta. «Le farò da consulente e lei manterrà i nostri 5 dipendenti. Se sono dispiaciuto? Moltissimo, perché lavoriamo nei negozi da 4 generazioni e siamo stati i primi a portare il prêt-à-porter e le griffe in Sardegna. Ma sono anche soddisfatto di quanto abbiamo fatto. Ho sempre seguito la moda, ma non troppo. Lo stile per me è un misto di sobrietà e un po’ di voluta trascuratezza. Per il commercio sono tempi difficili. I piccoli artigiani come noi sono sovrastati da Amazon. Io l'on-line non l'ho mai voluto fare. Sono rimasto del parere che un abito vada misurato prima di essere acquistato. Perché non siamo tutti uguali».

