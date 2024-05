Commercio, frode fiscale milionaria 

L’accusa è pesante: un’azienda – con al timone cittadini di origini cinesi – che gestisce una grossa rivendita in viale Elmas avrebbe messo a segno una frode fiscale milionaria, realizzata con l’utilizzo di false fatturazioni per abbattere gli utili e pagare meno imposte. Ieri mattina, i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro da circa 2 milioni e mezzo di euro disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Michele Contini, su richiesta del sostituto procuratore Giangiacomo Pilia. Gli investigatori hanno messo i sigilli su un conto bancario, delle autovetture e quote della società che risultano intestate all’amministratrice unica.

L’inchiesta

È un’indagine destinata a fare molto rumore quella aperta dalla Procura cittadina sull’attività della società “Casa Uno srl” e della sua amministratrice, la 54enne Lin Xiaoying. Il sospetto è che, per evadere milioni di euro, venissero allegate alla contabilità fatture per operazioni inesistenti con altre società, sempre gestite da cittadini orientali. Una fitta ragnatela di intrecci commerciali che avrebbero consentito all’impresa di evadere Iva e altre imposte. Il pubblico ministero, ricevute le relazioni dei finanzieri, ha così chiesto al Gip il sequestro preventivo nei confronti dell’imprenditrice cinese per 1.636.518 euro, e nei confronti della società Casa Uno srl di 957.298 euro, così da congelare il patrimonio evitando che possa sparire.

Gli accertamenti

Il procedimento della Guardia di Finanza nasce da una verifica fatta sulla società che gestisce un gigantesco punto vendita in viale Elmas. Subito dopo è scattato un accertamento fiscale che ha preso in esame gli anni dal 2016 al 2019. Stando alle indiscrezioni, il fascicolo sarebbe parte di un’inchiesta ben più vasta nata in Veneto e che poi si sarebbe ramificata nelle varie regioni seguendo i soldi e le fatture tra società. I militari sospettano l’uso di “passivi fittizi” realizzati per ridurre il debito d’imposta. Il tutto attraverso finte compravendite.

Il sistema

Stando a quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Venezia, quello contestato adesso (per la prima volta anche in Sardegna con un sequestro) sarebbe un “sistema" utilizzato da diverse imprese riconducibili a cittadini orientali, operanti nel settore dell’abbigliamento e del commercio. In tutta Italia sono finite nel mirino dei militari 27 società e 2.115 soggetti nei confronti dei quali sarebbero state emesse fatture false, così da giustificare spese mai sostenute. E più gli accertamenti proseguivano più si scopriva che le aziende e gli amministratori erano spesso irreperibili. Alla fine è emerso che sette ditte individuali avrebbero certificato fatture inesistenti per oltre 70 milioni di euro, trasferendo 65 milioni di euro di tasse non pagate in Cina e Hong Kong. Inseguendo questi intrecci si è arrivati alle attività che operano nell’Isola, con l’indagine sfociata ieri nel sequestro di somme e beni per oltre 2 milioni e mezzo di euro.

