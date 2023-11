Commercio, esteso il “bonus bollette” 

Proroga dei termini e nuove categorie ammesse. Dopo la scia di polemiche innescata una settimana fa, il Comune di Selargius tende la mano ai commercianti che lavorano in città e - oltre a prorogare la scadenza - modifica il bando de minimis per aiutare gli imprenditori colpiti dai rincari energetici, comprese alcune attività inizialmente escluse.

La proroga

La determina di integrazione è stata approvata ieri dal settore Attività produttive. «A seguito degli incontri tenuti con i commercianti e delle criticità emerse in riferimento al bando relativo ai contributi per l'energia elettrica, abbiamo deciso di prorogare i termini per la presentazione delle domande sino al 22 novembre e di includere alcune categorie inizialmente escluse», spiega l’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu dopo l’ok alla determina. «Questo per andare ulteriormente incontro ai nostri commercianti, e perché tutto - o quasi - si può migliorare», sottolinea.

Nuove categorie

Entrano nel nuovo elenco delle attività che potranno beneficiare dei 250mila euro messi a disposizione dell’amministrazione comunale - finalizzati a contrastare i rincari dell'energia elettrica riferiti al 2022 rispetto al 2021 - le agenzie di viaggio, le palestre, servizi di fotocopiatura, preparazione documenti e attività di supporto alle attività d’ufficio, e tante altre categorie inserite con apposita determina firmata ieri mattina.

Una decisione che segue a due interrogazioni presentate dai banchi della minoranza, una dal consigliere Mario Tuveri, e l’altra dal resto dell’opposizione. «Abbiamo ascoltato le esigenze dei nostri commercianti», aggiunge l’assessora, «le modifiche apportate sono la conferma che l’amministrazione è attenta. Ovviamente restano fermi i vincoli dei volumi di affari, del numero di dipendenti e ciò che riguarda la regolarità del pagamento delle tasse».

I paletti

Requisito essenziale resta infatti l’attestazione del pagamento dei tributi comunali, Tari e Imu in testa. Non solo, i destinatari del contributo, oltre ad avere la sede in città, dovranno dimostrare di aver subito - nel 2022 - un incremento del costo dell’energia elettrica rispetto all’anno precedente, nonché impegnarsi a non chiudere l’attività nei prossimi sei mesi. E non devono avere contenziosi in corso con il Comune. L’amministrazione potrà svolgere, su un campione del 5 per cento delle domande ammesse e finanziabili, «i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti».

RIPRODUZIONE RISERVATA