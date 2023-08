Commercio, estate da incubo 

Il ricordo dei ricchi turisti russi non basta a placare la delusione, anzi la accresce. Gli operatori del commercio iniziano a fare i conti su un’estate che si annunciava da record e rischia di trasformarsi in un (quasi) disastro. Il caro biglietti, il caos dei continui aumenti di carburante e materie prime hanno inciso e i titolari di partita Iva lo sanno. Per diversi anni i turisti dall’Est hanno salvato la stagione. Di loro nessuna traccia. Un vuoto incolmabile. «È come se l’estate non sia mai iniziata». È nitida la foto scattata da Roberto Chiai, 54 anni, titolare della boutique Viceversa. «Il centro - prosegue l’imprenditore - è per la maggior parte del tempo semideserto. Dalla nostra sponda l’impegno è costante. Quello che ci auguriamo è che le istituzioni interessate aprano delle riflessioni a riguardo. Non si può bruciare una stagione che era una stagione con presenze boom».

Calo drastico

Roberto Nieddu (55), proprietario del bar ristorante Lo Skipper, conferma il calo: «Giugno e luglio un po’ meno dell'anno scorso. Agosto più o meno in linea. Meno turisti e con capacità di spesa inferiore rispetto al target del 2022. Speriamo che questa nuova amministrazione dia l'impulso necessario: alla base ci vuole una programmazione seria e lungimirante, ricca di eventi per tutta l'estate. Le sole notti bianche non bastano piu. Tortolì dovrebbe essere riconosciuta più che altro come una località festiva non solo estiva: un viale Monsignor Virgilio in stile ramblas». Questa la ricetta del ristoratore.

«Com’è andata la stagione? Trenta per cento in meno». Risposta secca, quella di Gianluigi Mura (52), uno dei proprietari del luna park in via Monsignor Virgilio. Meta ambita soprattutto dei più piccoli e degli adolescenti, le giostre sono un buon termometro per le presenze. Ma l’estate che s’avvia alla conclusione non verrà ricordata: «Ci ha salvato solo la notte bianca, per il resto il calo è stato evidente. Non aiutano neanche le concomitanze di spettacoli, anche se ogni paese organizza i propri eventi».

Il sindacato

Gianluca Deriu (56), direttore di Confcommercio Nuoro-Ogliastra, offre la sua ricetta per il commercio in crisi: «Semplicemente le famiglie hanno meno risorse da spendere con l’aumento dei prezzi e l’inflazione elevata. Quindi il potere d’acquisto si è notevolmente ridotto». Le notizie che indicano una ripresa economica vengono contrastate dai dati più vicini al quotidiano. «L’aumento del prezzo dei carburanti, quello previsto dell’energia per l’autunno cui si aggiungono le prossime spese, per chi ha figli, per libri e scuola: ecco spiegato perché i consumi non vanno. Anche chi potrebbe spendere non lo fa, rinvia gli acquisti importanti di beni durevoli: in una parola sola, risparmia».

