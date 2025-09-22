Commercio e turismo nell’area industriale 

La zona industriale di Porto Torres si prepara a cambiare volto con l’approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore territoriale del Consorzio industriale di Sassari. Con la modifica adottata dall’assemblea sarà possibile realizzare servizi a carattere turistico-ricettivo, direzionale, commerciale e socio-sanitario, segnando un passo verso la competitività del territorio e allineandosi agli obiettivi strategici definiti nel Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale del 2018 e nel documento strategico del Nord-Ovest della Sardegna del 2021. La proposta sarà ora sottoposta alla Valutazione ambientale strategica (Vas) e, infine, all'approvazione finale da parte della Regione. «Questa variante rappresenta un punto di svolta per le nostre aree industriali», ha dichiarato la presidente del Cips, Simona Fois. «Il nostro obiettivo è superare l'idea di aree destinate unicamente alla produzione, per trasformarle in veri e propri poli, - aggiunge - dove le imprese possano crescere e trovare un ecosistema completo di servizi.Un intervento che tiene conto delle mutate esigenze e di settori strategici come la chimica verde, bioeconomia, economia circolare ed energia rinnovabile, includendo anche le filiere legate all’economia del mare».

