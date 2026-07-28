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Muravera.
29 luglio 2026 alle 00:46

Commercio e sviluppo del territorio: vertice in Municipio 

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Capire quali sono le esigenze delle imprese di Muravera e iniziare a portare avanti dei progetti per lo sviluppo del territorio. È il tema dell’incontro in programma oggi alle 15,30 nell’Aula consiliare “Piero Loddo” tra il presidente di Confcommercio Marco Mainas, la sindaca Francesca Mattana e le attività produttive. «L’incontro», spiega in una nota Confcommercio, «rappresenta un’occasione di ascolto e dialogo con le attività economiche locali, con l’obiettivo di raccogliere esigenze, criticità e proposte e, allo stesso tempo, individuare possibili percorsi condivisi tra Confcommercio e Comune».

Il presidente Mainas, oltre alla sindaca, incontrerà i componenti della nuova amministrazione cittadina. Al centro del confronto, fra le altre cose, ci sono le prospettive del commercio e delle attività produttive, la valorizzazione del territorio e le iniziative da mettere in campo per sostenere lo sviluppo economico di Muravera. «Sarà un’importante occasione di dialogo per ascoltare le esigenze delle imprese», sottolinea Mattana, «condividere progetti futuri per lo sviluppo del territorio e programmare nuove occasioni di confronto».

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