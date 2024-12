Commercio, è sfida totale 

I colossi della grande distribuzione alimentare puntano ad ampliare la piattaforma logistica. Ne è conferma l’insediamento di Tuttigiorni, supermercato inaugurato giovedì a Lanusei, al confine con Ilbono. Pienone garantito per l’esordio in Ogliastra dell’attività commerciale della Abbi Group, azienda con sede legale a Oristano, un fatturato di 602.355.146 euro nel 2023 e interessi radicati fuori dalla Sardegna. Il terzo supermercato nell’Isola con insegna Tuttigiorni, dopo Cagliari e Sassari, punto vendita innovativo pensato in ottica omnicanale, è affidato alla gestione del Gruppo Stochino di Ilbono, Bruno e i figli Federico, Alessandro e Ismaele. All’inaugurazione, oltre ai sindaci di Lanusei e Ilbono, Davide Burchi e Giampietro Murru, era presente Giangiacomo Ibba, amministratore delegato di Crai Secom e presidente della Fratelli Ibba.

L’espansione

L’apertura è stata un momento conviviale. «Un ulteriore passo - è la nota ufficiale della proprietà - nel percorso di crescita e innovazione, che radica in Sardegna un format che unisce convenienza, attenzione al territorio e un’esperienza di spesa pensata per migliorare la quotidianità dei nostri clienti». Ma la grande distribuzione alimentare, soprattutto nella sfera dei discount, avanza a grandi falcate anche a Tortolì. Qui sarebbero prossimi all’apertura i colossi Lidl e un secondo supermercato Eurospin, che dopo quello di via Matteotti raddoppierebbe con un punto vendita alla periferia nord di Tortolì, zona Is Tanas. Sarebbe in fase di valutazione dell’azienda italana del canale discount anche l’apertura di una tavola calda accanto all’attuale e per ora unica sede cittadina. Sia Eurospin che Lidl avrebbero già solidificato le trattative per l’acquisto dei terreni su cui realizzare i negozi. Nel caso della catena tedesca l’ipotesi è aprire il supermercato a Monte Attu, all’altezza del ponte Icori, in direzione Villagrande.

Il sindacato

Michele Muggianu è il segretario del sindacato che, in Ogliastra, conta il maggior di iscritti: la Cisl. Il leader confederale confida nel comparto per incrementare i posti di lavoro: «La grande distribuzione è un volano di crescita della nostra economia locale. Fornisce una spinta importante in termini di occupazione. Auspichiamo e vigileremo perché sia di qualità in termini retributivi e di condizioni di lavoro per tutti gli addetti». I discount sono sempre più presi d’assalto dai consumatori: «Dal nostro osservatorio registriamo una riduzione del potere di acquisto delle famiglie che sta facendo crescere notevolmente il settore discount, ridisegnando la Gdo».

