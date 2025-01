Commercio, aperte 71 nuove attività 

Piccole botteghe, gastronomie, ma anche saloni di bellezza, palestre, agenzie immobiliari e negozi di telefonini specializzati anche nella riparazione. A Selargius è boom di nuove attività commerciali, con un segno più registrato nell’ultimo anno e mezzo, e tanti giovani e non - soprattutto selargini - che hanno deciso di iniziare in città la loro avventura da imprenditori. La maggior parte concentrati in via Istria, ma c’è anche chi sceglie la zona industriale.

Tendenza confermata dal bilancio stilato a fine 2024 dagli uffici delle Attività produttive del Comune: 71 nuove imprese, 30 i negozianti che invece hanno abbassato definitivamente le serrande, oltre 40 i trasferimenti e i subingressi che di fatto non hanno comportato nessun cambiamento nel numero delle attività produttive cittadine. Il dato definitivo quindi, al netto delle cessazioni, è di 41 imprese in più a Selargius tra il 2023 e lo scorso anno. Senza contare tutte quelle categorie che, per legge, non passano tramite il Suape del Municipio.

I protagonisti

E dopo anni di dominio di via San Martino, via Trieste e via Roma, da un po’ di tempo è via Istria la strada più ambita da chi vuole aprire nuovi locali. Fra i tanti c’è Ilario Dentoni, 48 anni, agente di commercio e selargino doc, che pochi mesi fa ha inaugurato una moderna vineria lungo la via. All’ingresso il vecchio banco dove il padre ha venduto per anni il vino di famiglia in casa - che dà il nome all’attività - tradizione che ha deciso di portare avanti nell’elegante enobottega con wine bar appena aperta: «Vogliamo valorizzare la città dove viviamo», dice Dentoni, «portando avanti anche la storia della mia famiglia». Poco più avanti il centro riparazioni di telefonini, ma anche rivendita di smartphone usati e nuovi, con una serie di servizi legati a compagnie telefoniche e non.

«Da selargino che per anni ha studiato e lavorato a Cagliari non potevo che tornare nella mia casa naturale», dice il titolare, Filippo Lilliu, 41 anni. «E portare quello che ho sempre fatto fuori qui, nella mia città». C’è anche la gastronomia dolce e salato di Emanuele Conciatori, 39 anni, che ha iniziato la sua avventura in via Istria un anno e mezzo fa: «Cerchiamo di dare un servizio completo, puntando sui prodotti particolari e di nicchia, in primis su quelli d’Ogliastra viste le mie origini. Ma anche della Barbagia, dando priorità», ci tiene a precisare, «ai piccoli fornitori rispetto alla grande distribuzione». Nuove attività anche nella zona industriale, a partire dalla nuova farmacia di via del Lavoro.

Il Comune

Una ventata commerciale che gratifica i vertici dell’assessorato alle Attività produttive. «Sono numeri certamente importanti, che ci riempiono di orgoglio e dimostrano che il territorio di Selargius è attrattivo per chi decide di scommettere su una nuova attività», commenta l’assessora comunale Rita Ragatzu. «Ogni nuova apertura è sicuramente una sfida per titolari e dipendenti, soprattutto in tempi difficili come quelli attuali, per cui», conclude, «va un grande plauso ai nuovi arrivati da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA