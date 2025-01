Commercianti uniti per il centro storico 

La leggenda della Befana, strettamente legata alla storia dei Re Magi, verrà raccontata dalla fantasia del cuore dei commercianti del centro storico, domenica 5 dicembre. Hanno scelto di tenere i negozi aperti, nonostante il giorno festivo, per permettere a cittadini e turisti di godere di tutti i servizi sino all’Epifania.

Le proposte

Hanno studiato un’organizzazione per tutte le età. Le vie del centro storico saranno accuratamente allestite e il villaggio di Babbo Natale, che tanto successo ha avuto nei giorni scorsi, ospiterà quindici “Befane” che con la loro scopa andranno in giro a distribuire tanti doni ai bambini. Le calze della strega buona saranno colme di cioccolati, caramelle e tante delizie, per restituire l’amore e il sorriso di questa bella tradizione a tante persone. Il progetto è stato curato e promosso dalla associazione “Iglesias centro storico ccn”, in collaborazione con l’associazione Comitato Quartiere Castello, con Luana animazione-Lulu e con la Sangermano iren. «Tutti noi abbiamo voluto fortemente questa nuova iniziativa – ha commentato Michela Floris, titolare

della Atelier Enza Perez, azienda storica di famiglia sin dal 1907 – per creare un viaggio itinerante che piace ai più piccoli, per richiamare l’attenzione sulla nostra infanzia, fra i ricordi semplici e genuini di un tempo». La spinta è stata «l’amore e il piacere di lavorare tutti insieme per un obiettivo importante – aggiunge Michela Floris – come quello di riportare al centro dell’attenzione il nostro centro storico. Abbiamo tante idee da realizzare con la collaborazione e l’impegno di tutti».

Il Comune

L’amministrazione comunale è soddisfatta e orgogliosa del lavoro portato avanti dai commercianti, come dichiara l’assessore alle attività produttive, Daniele Reginali: «Sono molto fiero ed orgoglioso del lavoro realizzato dai commercianti del centro storico – ha sottolineato – come amministrazione facciamo e faremo il possibile per venire incontro alle loro esigenze. Sono iniziative importanti che rendono vivo il cuore del centro storico, e permettono di stringere proficue collaborazioni fra gli operatori del settore».

Il comitato

Le iniziative proposte fino a oggi hanno riscosso molto successo in città. una bella esperienza, questa collaborazione fra le persone che lavorano nel centro storico – hacommentato Francesca Nonnis, presidente del Comitato Quartiere Castello – abbiamo tante idee sulle quale lavorare e nuove iniziative da portare avanti per il nuovo anno che si è appena aperto. Sono progetti che le persone amano perché hanno un sapore antico che noi cerchiamo di riportare alla luce, con una particolare attenzione alla tradizione, alla fantasia, cercando di arrivare al cuore delle persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA