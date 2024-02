Commercianti uniti contro la crisi 

I negozi di Isili fanno rete per promuoversi a vicenda. L’iniziativa è partita da Pietro Atzori e Manuela Orrù, marito e moglie titolari di un market che la domenica, giorno di chiusura, si trasforma in salotto letterario con angolo per le degustazioni di prodotti tipici isilesi acquistati nelle attività del paese.

«Con questo progetto», hanno detto i due commercianti, «vogliamo dimostrare che la cultura, in ogni sua forma, si può divulgare in ogni luogo, è destinata ad ogni essere umano e può aiutare a creare una rete di imprese locali. «In questo modo», ha aggiunto la coppia, «possiamo sostenerci e superare assieme la crisi valorizzando il territorio attraverso i suoi prodotti».

La rassegna

"Degusta Libri”, questo il titolo dell’iniziativa che per la prima uscita ha coinvolto proprio tutti: dalla libreria per la stampa delle locandine, alla fioraia per l’allestimento, dal bombolaio all’artista del rame, senza dimenticare panifici, macellerie, caseifici, aziende private e clienti che hanno voluto contribuire. «Abbiamo fatto un piccolo investimento», ha aggiunto Orrù, «che ha avuto un grande successo e speriamo così di aver fatto cosa gradita ai colleghi perché possano avere un riscontro positivo nella vendita dei loro prodotti».

Le reazioni

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da tutti. «É qualcosa che aggiunge valore al nostro territorio», ha detto Eleonora Pitzalis che lavora il rame, «in un piccolo centro come il nostro è importante collaborare e fare rete, inoltre l’esperienza culturale è stata importante anche perché fatta in un negozio di alimentari».

Un’opportunità per tutti che getta una nuova luce sul modo di fare commercio e cultura. «È un’idea molto costruttiva», ha detto Luciana Cau, fioraia, «e anche molto coraggiosa, speriamo che vada avanti. La collaborazione tra di noi è indispensabile, dobbiamo uscire da casa, iniziative come questa sono un’opportunità di socializzazione e di confronto».

«Una proposta originale», ha aggiunto Roberto Zedda, macellaio, «quella di abbinare la lettura con le prelibatezze del cibo soprattutto se i prodotti sono quelli made in Isili e non produzioni industriali. Non possiamo che ringraziare per essere stati coinvolti e speriamo di poter collaborare ancora».

Una risposta positiva è arrivata dalla gente che ha partecipato numerosa. «Ora, non possiamo far altro che prepararci al meglio per il prossimo incontro», hanno aggiunto i due commercianti, «sempre nel nostro market il 25 febbraio, giorno nel quale ospiteremo Maria Daniela Carta e Salvatore Cocco e presenteremo “Il Gran Samà” e Pedra Ischidada racconto che dà il nome al libro». Un modo diverso per trascorrere una domenica pomeriggio, non da soli ma in compagnia, non a casa ma in un salotto del tutto originale.

