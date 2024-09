Commercianti soddisfatti solo a metà 

“L’ultima notte d’estate, nuovo nome della Notte bianca nuorese, ha rappresentato per la città una serata diversa. L’iniziativa, meno pubblicizzata rispetto agli scorsi anni a causa di problemi burocratici legati all’assenza di un’amministrazione comunale, si è tenuta venerdì ed è comunque riuscita con ottimi risultati per le attività di food & beverage, musei e qualche commerciante. Qualcuno ha deciso di tenere le serrande sollevate solo a serata inoltrata, altri hanno aperto come «investimento per i giorni a seguire». Una piccola parte ha deciso di non aprire e ha proposto di spostare la manifestazione nei fine settimana estivi. «Si poteva fare maggior promozione, siamo stati completamente assorbiti dalla burocrazia, che poi non si è concretizzata al cento per cento perché via Lamarmora non è stata chiusa», dice il presidente del Centro commerciale naturale Salvatore Piredda. Ad ogni modo, l’evento, organizzato dai Ccn Corso Garibaldi e Agorà di via Lamarmora con il patrocinio del Comune e coinvolgimento di Camera di commercio, Aspen e associazioni di categoria, ha intrattenuto i nuoresi sino a notte inoltrata tra musica, balli, cultura, artigianato, spettacoli e ristoro, rallegrando il centro da piazza Asproni a via Lamarmora. (g. pit.)

