Commercianti sfrattate, ricorso al Consiglio di Stato 

Il Comune di Samassi verso il ricorso al Consiglio di Stato. La giunta guidata dalla sindaca Beatrice Muscas ha deliberato all’unanimità l’atto legale contro la sentenza del Tar Sardegna che si era espresso in favore dei commercianti allontanati dal mercato civico nell’estate 2022, a seguito della pubblicazione di un’ordinanza sindacale. Nella sentenza, pubblicata lo scorso 23 ottobre, in seguito all’accertamento de “l’illegittimità del provvedimento”, il Tar aveva infatti condannato il Comune al pagamento delle spese per 2.500 euro in favore delle ricorrenti – Sara Prinzis, Denise Serra e Maria Pasqua Serra – le quali avevano impugnato l’ordinanza. Da qui, la decisione di procedere con il ricorso.

"Si ritiene necessario e opportuno autorizzare la sindaca a promuovere giudizio davanti il Consiglio di Stato in nome e per conto dell’Ente – si legge nella delibera – per tutelare gli interessi del Comune di Samassi avverso la suddetta sentenza di primo grado».

I motivi del contenzioso tra i commercianti e il Comune risalgono al 19 agosto dello scorso anno, quando la sindaca Muscas, dopo un sopralluogo della Asl, aveva pubblicato un’ordinanza che decretava la chiusura immediata del mercato civico e la sospensione di tutte le attività alimentari a partire dal 22 agosto e sino al momento in cui sarebbero cessate le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendevano necessaria l’adozione.

