Commercianti, rincari Tari sino all’8% 

Gli aumenti ci saranno, anche se lievi. Via libera alle nuove tariffe Tari, approvate dal Consiglio comunale di Selargius dopo settimane di lavoro per gli uffici del Municipio, impegnati nella definizione del nuovo piano economico finanziario del servizio di igiene urbana alla base del calcolo della tassa sul ritiro dei rifiuti.

Bolletta più pesante per i commercianti, con aumenti sino all’8%, rincari più contenuti per le utenze domestiche, al massimo il 5%. «Rischiavamo un aumento di oltre il 20 per cento», ha precisato il sindaco Gigi Concu in Aula, «cosa che siamo riusciti ad evitare grazie al ribasso del costo del servizio con il nuovo appalto».

I rincari

Il riferimento è al taglio sulla spesa del servizio, un milione in meno concesso dalla nuova società che dallo scorso marzo gestisce l’igiene urbana in città, la San Germano. «In linea di massima le tariffe per utenze domestiche subiranno degli incrementi fisiologici, praticamente inesistenti per chi abita da solo», ha assicurato l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. «Sino alle famiglie con 4 componenti, ma parliamo di cifre intorno ai 20 euro in più rispetto al 2022». Un rincaro che si attesta fra il 3 e il 5 per cento. «Anche per le utenze non domestiche gli incrementi saranno contenuti, e variano a seconda dell’attività svolta», ha aggiunto l’esponente della Giunta comunale. In questo caso l’aumento percentuale va dal 5 all’8 per cento. Invariate le scadenze della Tari: 31 ottobre la prima, 31 dicembre la seconda - con la possibilità di pagare la tassa in un’unica soluzione - e infine il 29 febbraio e il 30 aprile del prossimo anno.

La minoranza

Dubbi dai banchi della minoranza, in gran parte assente al momento del voto per protesta dopo la lite Melis-Zaher. A parte il consigliere di Sardistas Riccardo Cioni: «Gli aumenti anche se lievi ci sono stati, per questo voto contro». Per la capogruppo di Selargius più Giorgia Porcu sul lieve incremento della Tari «ha inciso anche la riduzione del costo del personale del settore tributi, in quanto molti di loro hanno rassegnato le dimissioni. Quindi mi chiedo, gli aumenti della Tari sono contenuti a quali condizioni? Il carico di lavoro rimane in capo a chi è rimasto, gli accertamenti non vengono effettuati nei termini previsti e non si è in grado di fornire servizi essenziali per la comunità».

Preoccupazioni che l’assessore Porqueddu ha cercato di placare. «Abbiamo raggiunto il 77% per cento di accertamenti sull’evasione», ha spiegato, «un buon risultato grazie al lavoro degli uffici. Che cercheremo di migliorare con le nuove assunzioni legate ai recenti concorsi».

