Commercianti protagonisti delle feste 

Il centro storico si ravviva grazie a tantissime iniziative portate avanti dall’associazione Centro Commerciale Comunale in collaborazione con la consulta del commercio e l’assessorato alle attività produttive. Sabato dalle 16 nella galleria del Civis in via Roma 104 si svolgerà la manifestazione "Befana Day” come evidenzia Giancarlo Pibiri, presidente del centro commerciale naturale: «Abbiamo coinvolto circa 90 commercianti con un ottimo risultato che va oltre le aspettative. Per il 6 abbiamo organizzato la ‘Sfilata delle Befane’ e il concorso “Scopetta d’oro” che premierà le prime tre più brutte, le più simpatiche e dalla battuta facile. Ci sarà anche la premiazione del concorso “Vetrina di Natale” e l’estrazione dei premi di SangaVinco».

È entusiasta anche l’assessora alle attività produttive Silvia Mamusa: «Sarà una festa per tutte le befane. La più brutta sarà premiata con la scarpetta d'oro. Inoltre premieremo la vetrina di Natale più bella, valutata da una commissione che giudicherà l'abilità nell'allestimento. Ci saranno l'intrattenimento per i bambini, degustazioni e animazione. Avremo anche l'estrazione della lotteria SangaVinco con in palio 150 premi offerti da un centinaio di attività economiche locali aderenti: i primi tre premi di 200, 150 e 100 euro saranno spendibili a San Gavino. Concludiamo le manifestazioni con allegria e divertimento le belle attività organizzate dal Ccn guidato da Giancarlo Pibiri e supportato dall'entusiasmo del direttivo composto da Carlo Matzeu, Giacomo Manca, Stefano Putzu, Valeria Pintori e Cinzia Atzeni».

