Commercianti nel mirino in via Cavour 

Paura e shopping. Via Cavour è da decenni nota come la strada dei negozi “in” cittadini, tra esercizi di abbigliamento di marca, ristoranti e pub. Finendo con l’essere uno degli ultimi avamposti commerciali che ancora reggono la competizione con Predda Niedda e i suoi ipertrofici store. Ma da qualche mese la microcriminalità, non paga di assalire gli esercenti del centro storico basso, ha preso di mira proprio via Cavour tanto che adesso sei titolari di attività hanno deciso di rivolgersi agli avvocati per arginare il fenomeno. «Il problema si è acuito - dichiara l’avvocata Petra Caccamo, una dei due legali, insieme a Sergio Deiana a cui si sono rivolti i commercianti- e noi abbiamo consigliato di presentare un esposto al Comune».

L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa con la gelateria Bosisio svaligiata ma, poco tempo prima, i soliti ignoti hanno spaccato le vetrine di Mystic e lo scorso anno era avvenuta una rapina a mano armata da Illusione Ottica. «La situazione nel tempo è diventata sempre più insostenibile e coinvolge diritti fondamentali della persona, tutelati a livello costituzionale, come il diritto di iniziativa economica e quello alla salute». Per questo gli esercenti si rivolgono all’amministrazione comunale chiedendo che venga salvaguardata la loro sicurezza e incolumità altrimenti temono di dover abbassare le serrande come già fatto da altri colleghi. Intanto Palazzo Ducale, che ha già ricevuto l’esposto, è obbligata a rispondere all’istanza entro un mese di tempo. «E se dovesse restare silente- conclude Caccamo- noi potremmo procedere per via giudiziaria».

