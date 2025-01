Commercianti e residenti: «La vera sfida comincia adesso» 

«La sfida di via Roma comincia adesso», dicono residenti e commercianti. «Perché a vederla così, illuminata che pare un salotto, con le piante di leccio, i giochi, il prato, la panchine con vista sul porto, via Roma sembra più bella. Molto elegante. Ma sarà davvero funzionale per il quartiere e per l’intera città?. La sfida è questa», dicono tutti.

L’attesa

Dopo 22 mesi via Roma è (quasi) pronta a essere liberata dal cantiere e restituita (parzialmente) alla città. Il giudizio passa, inevitabilmente, nella mani dei cagliaritani che, finora, passando sotto i portici hanno storto il naso. «Premesso che questo progetto è un’occasione sprecata perché né residenti né commercianti della Marina sono mai stati coinvolti nella pianificazione, a vederla adesso via Roma sembra bella, elegante. Poi, però, la contraddizione è che se giri l’angolo, ti trovi il degrado della Marina», dice Sandra Orrù, residente e portavoce dell’associazione “Aprite le finestre alla Marina”. «Finalmente si restituisce una pezzo determinante di città, ma sarà davvero funzionale e vivibile?», domanda. «Stiamo per avere una strada riqualificata, ma senza più i parcheggi. Questo è un aspetto determinante della vivibilità di un quartiere», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Marco Cadinu, residente (e docente di Storia dell’architettura all’università di Cagliari). «Aspettiamo il taglio del nastro prima di dare un giudizio, ma certo quello che emerge non è così confortante». Cosa non le piace? «Non credo che migliorerà molto la vivibilità del quartiere: questo progetto, così come è stato portato avanti, non sarebbe dovuto neppure iniziare perché pretende di risolvere il problema via Roma senza risolverlo». Cioè, «si sarebbe dovuto iniziare dall’area portuale, i residenti della Marina avrebbero un enorme bisogno di un contatto con il mare», il waterfront, «Credo che Boeri sia stato messo in condizione di lavorare in un campo limitato. Aspettiamo comunque il taglio del nastro», ribadisce.

La preoccupazione

Tra i titolari delle attività commerciali regna un senso di preoccupazione. E visto come sono andati gli affari negli ultimi due anni, con le reti di cantiere che hanno imprigionato l’arteria principale della città e tenuto alla larga i clienti, è comprensibile che sia così. «A vederla ora, via Roma è molto elegante», dice Nicola Marongiu, titolare di Sapori di Sardegna e Pipette. «Ho sempre pensato che il progetto fosse migliorativo, detto questo, però, non si può esprimere un giudizio finché non si capirà il vero destino di via Roma-lato portici dopo due anni di sofferenza», aggiunge. Ecco la preoccupazione. «Sono stati anni difficili, abbandonati dall’amministrazione con l’eccezione dell’assessore alle Attività produttive, sia quello precedente che quello attuale. Le incognite sono ancora tante». Ilio Todde, titolare dell’Oca Bianca spiega che «adesso via Roma sembra bellissima, con il verde, le aree attrezzate, gli spazi per la socialità. Ma sarà funzionale al quartiere e alla città?». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA