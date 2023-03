Commercianti a tu per tu col Comune 

Via agli incontri del Comune con gli operatori commerciali. Primo atto la riunione tra l’assessora Grazia Mele e i rappresentati del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi e dintorni e del Consorzio operatori di Prato Sardo. Nelle prossime settimane verranno definite le sedute della commissione consiliare alle Attività produttive e commercio, guidata da Giovanna Obinu, estese a tutte le aree commerciali. «Sarà possibile fare il punto su obiettivi e provvedimenti per il settore e aprire all’attiva condivisione e partecipazione degli operatori», dice la presidente Obinu.

Saranno convocate in più sedute tutte le attività ricadenti nelle principali aree commerciali della città: corso Garibaldi con piazza Vittorio Emanuele, piazza Crispi e via Roma; San Pietro con via Ballero, viale Ciusa e La Solitudine; Mughina con via Manzoni, via Catte, via Gramsci e strade limitrofe; via La Marmora con Seuna, piazza De Bernardi e via Deffenu; piazza Italia e via Trieste; zona Nuraghe, via Toscana e piazza Veneto; viale Repubblica, viale Costituzione e Monte Gurtei; viale Don Bosco e Biscollai; Prato Sardo; monte Ortobene. «Una grande apertura all’ascolto e alla condivisione che porterà alla creazione di un coordinamento comunale del commercio e delle attività produttive», annuncia l’assessora Mele.

