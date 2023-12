Commerciante nel mirino dei ladri, ma il furto fallisce 

Tentato furto ieri a Serramanna dove i ladri hanno preso di mira un negozio specializzato nella vendita di cialde per caffè. I malviventi hanno forzato il portone d’ingresso, ma il colpo è andato a vuoto. «Hanno cercato di entrare nel nostro punto vendita di Serramanna. Siamo veramente preoccupati perché è la seconda volta che le nostre attività finiscono nel mirino dei ladri. In precedenza hanno distrutto la vetrina di un nostro punto vendita di Decimomannu», racconta Monica Vinci, 32 anni, residente a Furtei, titolare della catena di negozi “Chicco Sardo”.

In viale Sant’Ignazio, pieno centro di Serramanna, il tentativo di furto è stato scoperto ieri mattina. «È stata una nostra dipendente, all’ora dell’apertura, ad accorgersi del fatto. La porta era stata forzata e non riusciva ad aprire il locale», continua la titolare, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Sanluri.

«La cosa che mi infastidisce – continua la commerciante – é che questi fatti restino impuniti, nonostante la presenza del sistema di videosorveglianza che potrebbe rivelarsi utile per individuare i responsabili. All’insicurezza si aggiunge anche la beffa del danno. A Decimomannu per rimettere a posto la vetrina hanno abbiamo speso 3000 euro. Spero facciano qualcosa per tutelare chi lavora».

