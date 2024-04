Commercialisti, l’Ordine incontra gli studenti 

Favorire l’orientamento alla professione e, attraverso testimonianze dirette, raccontare le diverse opportunità che le specializzazioni possono offrire. Anche a Oristano l’Ordine dei dottori commercialisti ha messo la sua esperienza al servizio degli studenti, dando il via a una serie di incontri con il corso di Economia e Gestione dei Servizi Turistici (Egst) attivo nella sede del Consorzio Uno.

«Oggi il mercato richiede professionisti preparati nei vari settori, che sappiano dare risposte approfondite e dettagliate e noi ci siamo fatti trovare pronti alle sfide dell’innovazione e dei mercati che cambiano” - ha spiegato la presidente dell’Ordine, Giuseppina Uda. «È una professione difficile, ma può regalare grandi sbocchi lavorativi», ha aggiunto rivolendosi agli studenti che al termine del loro percorso triennale possono accedere al secondo ciclo di laurea specialistica a indirizzo economico puro. Al Chiostro del Carmine, alla presenza del direttore del Consorzio Uno, Francesco Asquer, e del coordinatore del corso di laurea, professor Patrizio Monfardini, diversi professionisti hanno raccontato la propria esperienza, come la vicepresidente dell’Ordine, Maria Carla Manca, specializzata nel Pnrr, o Gonario Mameli, focalizzato in start up. Peculiari anche le esperienze di Paola Perseu, che opera nell’ambito delle crisi di impresa, e di Tore Pontis, specializzato in contenzioso tributario. Infine l’intervento di Giorgio Ibba, con la sua trentennale esperienza alle spalle . «L’auspicio - ha concluso Giuseppina Uda - è quello di instaurare un proficuo sistema di collaborazione tra sede universitaria e Ordine». ( m. g. )

