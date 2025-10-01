VaiOnline
L'iniziativa.
02 ottobre 2025 alle 00:28

Commercialisti, il futuro della professione 

Oggi e domani a Cagliari un convegno nazionale con un migliaio di partecipanti 

“Oltre la Maschera: a Cagliari per cambiare la percezione dei commercialisti": è il tema centrale del convegno nazionale in programma oggi e domani al Teatro Lirico di Cagliari su iniziativa dell’Unione Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Atteso un migliaio di professionisti. «L’obiettivo», si legge in un comunicato stampa, «è promuovere una nuova stagione di rappresentanza per superare gli stereotipi e valorizzare le competenze, le specializzazioni e la funzione sociale dei commercialisti, andando oltre gli stereotipi e mettendo la professione al servizio dello sviluppo dei territori».

Gli obiettivi

«Il titolo richiama la metafora della maschera come simbolo di omologazione che per troppo tempo ha segnato l’immagine della professione», spiega il presidente dei Giovani commercialisti, Francesco Cataldi . «Con questo appuntamento puntiamo a raccontare i veri volti dei commercialisti, mettendo al centro identità autentiche, specializzazioni e capacità di incidere nei processi di cambiamento economico e sociale». «Vogliamo superare l’immagine stereotipata e restituire valore ai giovani, alle competenze e alla diversità della professione: a Cagliari intendiamo raccontare il ruolo del commercialista come motore di innovazione e cambiamento nella società”, ha aggiunto il delegato delle Sardegna Ungdcec Jacopo Deidda Gagliardo .

L’apertura dei lavori è prevista per oggi alle 15. Interverranno, tra gli altri la deputata Marta Schifone , il sindaco di Cagliari Massimo Zedda , l’assessora regionale Mariaelena Motzo , il presidente del Cndcec Elbano de Nuccio , il presidente dell’Odec Cagliari Alberto Vacca , la presidente Ugdcec Roberta Manca , i presidenti della Cassa dottori commercialisti e della Cassa ragionieri, Ferdinando Boccia e Luigi Pagliuca . Seguirà la tavola rotonda “Una, dieci, cento maschere”.

La professione

Domani i lavori riprenderanno con workshop mattutini e, nel pomeriggio, dalle 14, con la tavola rotonda “I veri volti della professione”. Parteciperanno, tra gli altri, le deputate Francesca Ghirra e Barbara Polo e Monica Pilloni , presidente Cda Sogaer. A seguire la lectio “Identità e successo del tennis italiano” del presidente Fitp, Angelo Binaghi . La sessione conclusiva, “Identità e rappresentanza: una nuova rotta”, introdotta da Francesco Savio (Fondazione Centro Studi Ungdcec), vedrà un confronto sui temi della riforma del D.lgs. 139 e dell’inserimento delle quote generazionali, insieme a presidenti di Ordini locali, Francesco Cataldi presidente Ungdcec, Stefania Bonaldi , responsabile PA, Professioni e Innovazione del PD e David Moro del Consiglio nazionale dei Commercialisti.

