Commenti volgari sui social, 51enne a processo 

Un commento un po’ troppo esplicito e volgare a un post su Facebook e, dopo un lungo e articolato iter, la questione finisce davanti al giudice. La Gip Federica Fulgheri ha disposto il giudizio immediato per Luciano Pusceddu, 51 anni di Ortueri, il 13 ottobre.

Tutto era iniziato nel 2020 dopo la denuncia per diffamazione presentata da Tony Cossu e dalla moglie Agostina Puddu di Assemini (assistiti dall’avvocato Carlo Amat) che si erano visti offendere in maniera pesante da Pusceddu (assistito dall’avvocata Alessandra Mura) che aveva commentato un articolo apparso su un quotidiano on-line in cui la coppia chiedeva aiuto per sostenere il proprio figlio 15enne, campioncino di go-kart. Pusceddu scrisse, con termini espliciti e volgari, che i genitori si sarebbero potuti prostituire per realizzare il sogno del figlio. da qui la denuncia ai carabinieri.

L’iter è stato articolato, il pm Armando Mammone propose l’archiviazione sostenendo che «per configurare il reato di diffamazione è necessario che le parole utilizzate attribuiscano qualità sfavorevoli alla persona offesa o gettino una luce negativa. In questo caso invece viene stigmatizzato il contenuto dell’articoIo, non la reputazione o l’onore dei soggetti: le espressioni volgari sono declinate in forma impersonale». La gip Silvia Palmas però ad aprile 2022 dispose ulteriori indagini sostenendo che «la diffamazione si configura anche quando i termini gettano luce negativa sulle persone, come è avvenuto in questo caso in cui le persone vengono indicate come disposte a dedicarsi al meretricio. Né la condotta può rientrare nel diritto di critica che deve sempre rispettare i limiti della veridicità, pertinenza e continenza espressiva». A settembre 2022 il pm Mammone chiede di nuovo l’archiviazione ribadendo che non ci sono offese a Agostina Puddu e al marito. «Il sarcasmo dell'autore è espresso con una frase “dare il c…” che nel linguaggio popolare indica metaforicamente il prestarsi a grossa fatica e nel contesto assume il significato di pagare un corrispettivo altissimo in termini di sacrifici personali pur di arrivare al risultato. Non c’è nessuna allusione sessuale». La gip Fulgheri ha una visione diversa e, visto il decreto penale di condanna impugnato dalla difesa di Pusceddu, ha fissato il giudizio immediato.

