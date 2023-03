Commenti sessisti  nel dibattito online sullo spopolamento 

«Tutte le donne libere hanno l’obbligo di recarsi nell’ufficio del sindaco a tre ore di distanza l’una dall’altra. Provvedimento da me emanato a Tonara nel 2010 per combattere il calo di nascite». Il sindaco di Tonara Pierpaolo Sau ha scatenato sdegnate reazioni commentando così un post con cui l’ex primo cittadino di Desulo, Gigi Littarru, denuncia su Facebook, dati alla mano, il problema dello spopolamento nel suo Comune.

Sdegno social

Il commento del sindaco di Tonara è subito diventato virale e ha scatenato scalpore e indignazione, soprattutto da parte di donne che hanno risposto a tono sotto il commento, mentre altre hanno creato nuovi post riportando il fatto e sottolineando il loro sdegno. Tra le prime Patrizia Cadau, ex consigliera comunale di Oristano: «Ironia becera e bavosa dal sessista di turno». Molte donne, in testa la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra, chiedono le sue dimissioni. Il commento è stato cancellato dai social ma ormai il danno era stato fatto perché il post era già diventato virale.

Le scuse

Poche ore dopo arrivano le scuse da parte del sindaco sulla pagina del Comune di Tonara: «Scusatemi, quello che ho scritto non è degno né di un sindaco né di una persona comune. Non utilizzo bene i social e credevo fosse un messaggio diretto unicamente a chi ha scritto il post, da non scrivere ugualmente. Riguardava un episodio e battute di dodici anni fa con presenze femminili nel gruppo, logicamente erano solamente esagerazioni che si formulano in contesti scherzosi dove si gioca al rialzo. Non ho mai mancato di rispetto così e ho sempre pensato che la presenza femminile sia risolutiva in tutte le problematiche; infatti, nelle giunte da me nominate ho sempre e da sempre richiesto la presenza di donne. Ho quasi sempre votato una donna in tutti i livelli di elezioni. Sono padre di due ragazze che adoro e mi adorano. I miei interventi, soprattutto sul calo nascite nei nostri territori sono sempre stati energici e determinati. Chiedo scusa a chiunque si sia sentita/o offesa/o. Purtroppo, come tanti in questa zona difficile, sono abituato a scherzare troppo e vi assicuro che solitamente scherzo sulle mie disgrazie». Raggiunto telefonicamente il sindaco aggiunge: «Chi mi conosce sa benissimo che non pensavo ciò che ho scritto, il calo nascite è davvero un grosso problema e nessuno fa niente».