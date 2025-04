Commemorazioni e fiori sulle strade dei partigiani per il 25 Aprile 

Memoria, luoghi e impegno civile. La sezione Anpi di Quartucciu, dedicata a Pina Brizzi, si prepara a celebrare il 25 Aprile, ottantesimo anniversario della Liberazione, con una serie di iniziative che portano a coronamento progetti e collaborazioni già avviate negli anni passati.

La giornata comincerà alle 8.30 con l’apposizione di fiori nei pressi delle targhe stradali dedicate a partigiani e antifascisti: via Rosselli, via Don Minzoni, via Pertini e via Piria. Alle 10, insieme a una rappresentanza dell’amministrazione comunale, la partenza del corteo dal cortile del palazzo comunale di via Giofra, con arrivo al monumento ai caduti, dove è prevista la deposizione di fiori e un momento di commemorazione. Alle 13 si prosegue con l’inaugurazione, all’orto giardino Mariposa de Cardu, del "Sentiero della Resistenza" e del giardino "Il fiore del Partigiano", nati da un’idea di Beppe Pisu e realizzati grazie alla collaborazione tra Anpi e Il Crogiuolo. «Coltivare la memoria è un dovere etico morale imprescindibile», dichiarano gli organizzatori. «La voce dell'antifascismo è viva e si leva alta contro le guerre per la pace universale, che non può passare che dal disarmo».

RIPRODUZIONE RISERVATA