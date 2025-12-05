VaiOnline
Ricordo.
05 dicembre 2025 alle 01:12

Commemorazione alla Camera di Pietro Riccio 

Due giorni fa alla Camera dei Deputati la commemorazione a Pietro Riccio, avvocato e parlamentare originario di Sedilo, eletto nella VI legislatura, già sindaco di Oristano. Alla cerimonia, svolta su proposta del deputato oristanese di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, ha partecipato anche il sindaco, Massimiliano Sanna. Riccio, rapito nel 1975, scomparve tragicamente senza aver mai fatto ritorno a casa.in Aula ne ha ricordato la figura evidenziandone «il forte impegno politico, civile e umano, sempre orientato alla difesa delle istituzioni e dei diritti dei cittadini». Tanti poi gli interventi, tra i quali quelli di Pietro Pittalis (Forza Italia), Mario Pierantoni (Cinquestelle) e Francesca Ghirra (AVS).Un lungo applauso ha concluso la commemorazione.

Alla commemorazione erano presenti i familiari del parlamentare sedilese, tra i quali l’assessora comunale alle Attività produttive, Valentina de Seneen (nipote di Pietro Riccio), il presidente della Provincia, Paolo Pireddu, e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Oristano, Enrico Meloni.«La memoria di Pietro Riccio appartiene all’intera comunità oristanese e sarda – ha dichiarato Sanna – Essere oggi a Montecitorio significa rendere omaggio al valore di una figura che ha servito le istituzioni con serietà e passione».

