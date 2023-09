Commemorato l’eccidio del 1904 «Lottarono per i nostri diritti» 

È stato celebrato ieri a Buggerru il 119° anniversario dell’eccidio dei minatori del 4 settembre 1904. Il sacrificio dei lavoratori Felice Littera, Salvatore Montixi e Giustino Pittau, morti sotto i colpi di fucile sparati dal Regio esercito mentre manifestavano per rivendicare condizioni di lavoro più umane, è stato ricordato con una serie di manifestazioni culturali, promosse dall’amministrazione comunale.

Le celebrazioni sono iniziate alle 9 nei locali del museo del minatore, dove il cardinal Arrigo Miglio, amministratore apostolico della Diocesi di Iglesias, ha celebrato la messa. Dal museo è partito poi il corteo che ha raggiunto il vicino monumento dedicato all’eccidio, dove i minatori dell’Igea hanno deposto una corona di alloro.

«Credo che le conquiste dei lavoratori nel secolo scorso – ha spiegato la sindaca Laura Cappelli – siano dovute anche al grande sacrificio dei tre minatori Littera, Montixi e Pittau e di tutti i loro compagni di lavoro. I fatti di Buggerru sono poco conosciuti e non sono studiati neanche nelle scuole della nostra Isola. Per questo l’amministrazione comunale sta adottando una campagna di divulgazione e sensibilizzazione, affinché l’eccidio non sia dimenticato».

Gli interventi di Franco Bardi (segretario della Cgil sudoccidentale) e di Salvatore Vincis (segretario territoriale della Cisl), hanno preceduto il convegno dal titolo “Per una miglior qualità del lavoro oggi, ripensando alla storia”, che si è tenuto nell’aula consiliare del Municipio.

