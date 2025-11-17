Commemorati i tre carabinieri morti a Pavia 

Venerdì scorso a Siniscola si è tenuta una cerimonia di commemorazione di tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine deceduti durante le attività di servizio. Organizzata dalla sede locale dell’Associazione nazionale della polizia penitenziaria, la manifestazione è stata dedicata in particolare a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre carabinieri morti nella terribile esplosione di un casolare a Pavia.

Nella chiesa di San Giovanni Battista, dove il il vice parroco don Rosario Mesina ha officiato la messa di suffragio, si sono vissuti momenti di grande cordoglio. Erano presenti oltre al sindaco Gian Luigi Farris con l’intera amministrazione comunale, tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, compresi il comandante della compagnia dei carabinieri di Siniscola e il presidente nazionale dell’associazione della polizia penitenziaria Raffaele Dettamo.

Al termine della funzione religiosa che è stata animata dalle voci femminili del coro Emminas in Pare, l’ex colonello dell’esercito Luciano Sechi già autore dell’inno “Demonios” della Brigata Sassari ha dedicato una breve composizione poetica ai tre carabinieri deceduti a Pavia. Subito dopo in onore di tutti i caduti delle forze dell’ordine è stata deposta una corona di alloro con il canto di Andrea Mazzella del coro Santa Luchia.